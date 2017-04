При столкновении двух пассажирских поездов на железнодорожной станции в венском районе Майдлиг, Австрия, пострадали семь человек. Об этом написано в Twitter-акаунте полиции города.

«Станция Майдлиг остается заблокированной до дальнейших указаний. Более 30 человек спасены, семь ранены», — отмечается в сообщении.

На станции проводятся аварийно-спасательные работы, заявляют представители правоохранительных органов в другом твите.

Очевидцы публикуют в социальных сетях фотографии с места происшествия. На кадрах видно, что некоторые вагоны опрокинуты.