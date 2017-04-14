При столкновении двух пассажирских поездов на железнодорожной станции в венском районе Майдлиг, Австрия, пострадали семь человек. Об этом написано в Twitter-акаунте полиции города.



Фото: Reuters

«Станция Майдлиг остается заблокированной до дальнейших указаний. Более 30 человек спасены, семь ранены», — отмечается в сообщении.

На станции проводятся аварийно-спасательные работы, заявляют представители правоохранительных органов в другом твите.

Очевидцы публикуют в социальных сетях фотографии с места происшествия. На кадрах видно, что некоторые вагоны опрокинуты.

This just happened in Vienna. Looks like the second half of the train got routed to a different rail. pic.twitter.com/XYc6IP11cp — Philipp Spiess (@PhilippSpiess) 15 апреля 2017 г.

По данным ТАСС, у платформы столкнулись пригородная электричка и международный поезд. Поврежден один из контактных проводов. Операцию по спасению пассажиров проводят более 50 пожарных, для транспортировки пострадавших задействован вертолет.

Причины аварии выясняются.