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В Вене столкнулись два пассажирских поезда, есть пострадавшие

15.04.2017 21:33 — ЧП | Tut.by  
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При столкновении двух пассажирских поездов на железнодорожной станции в венском районе Майдлиг, Австрия, пострадали семь человек. Об этом написано в Twitter-акаунте полиции города.


Фото: Reuters

«Станция Майдлиг остается заблокированной до дальнейших указаний. Более 30 человек спасены, семь ранены», — отмечается в сообщении.

На станции проводятся аварийно-спасательные работы, заявляют представители правоохранительных органов в другом твите.

Очевидцы публикуют в социальных сетях фотографии с места происшествия. На кадрах видно, что некоторые вагоны опрокинуты.

По данным ТАСС, у платформы столкнулись пригородная электричка и международный поезд. Поврежден один из контактных проводов. Операцию по спасению пассажиров проводят более 50 пожарных, для транспортировки пострадавших задействован вертолет.

Причины аварии выясняются.

 
 
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Операцию по спасению пассажиров проводят более 50 пожарных, для транспортировки пострадавших задействован вертолет.

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