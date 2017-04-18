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Фотофакт: авария парализовала движение в центре Минска
19.04.2017 18:09 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 апр — Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие парализовало движение в центре Минска, передает корреспондент Sputnik.
Авария произошла вечером в час пик в среду на пересечении улиц Куйбышева и Коммунистическая. Участниками ДТП стали четыре авто: Opel, Volkswagen, Ford и Mitsubishi.
© Sputnik/ Павел Антонов
Авария в центре Минска
Как сообщает корреспондент Sputnik из-за аварии образовалась пробка по улице Богдановича, движение общественного транспорта осложнено. Водители троллейбусов останавливаются и просят пассажиров покинуть салон.
© Sputnik/ Павел Антонов
Пробка из-за ДТП в Минске
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На перекрестке Коммунистической и Куйбышева столкнулись четыре автомобиля, движение транспорта затруднено.
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