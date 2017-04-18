МИНСК, 19 апр — Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие парализовало движение в центре Минска, передает корреспондент Sputnik.

Авария произошла вечером в час пик в среду на пересечении улиц Куйбышева и Коммунистическая. Участниками ДТП стали четыре авто: Opel, Volkswagen, Ford и Mitsubishi.



© Sputnik/ Павел Антонов Авария в центре Минска

Как сообщает корреспондент Sputnik из-за аварии образовалась пробка по улице Богдановича, движение общественного транспорта осложнено. Водители троллейбусов останавливаются и просят пассажиров покинуть салон.



© Sputnik/ Павел Антонов Пробка из-за ДТП в Минске