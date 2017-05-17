ЧП произошло 17 мая в 17.15. В цехе непрерывной выработки стекловолокна на участке двухстадийной выработки загорелась верхняя часть стеклоплавильного аппарата, сообщает МЧС.





До прибытия подразделений МЧС работники предприятия отключили подачу газа, обесточили цех. Для ликвидации пожара задействовали 13 единиц техники и 48 человек.

Все 18 работников смены покинули помещение. Пострадавших нет. Производственный процесс в цехе приостановили, но завод работал.

«Возгорание не представляло угрозы для окружающей среды и не повлияло на дальнейшую работу предприятия», — отмечают в МЧС.

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