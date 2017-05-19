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Могилевская фура перевернулась в Смоленске после ДТП с иномаркой

19.05.2017 20:41 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 мая — Sputnik. Белорусская фура попала в серьезное ДТП в Смоленске — после столкновения с иномаркой она перевернулась, сообщили Sputnik в пятницу очевидцы.

Могилевская фура перевернулась в Смоленске после ДТП с иномаркой
© Sputnik / Виктор Толочко
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Авария произошла сегодня утром на перекрестке Витебского шоссе и улицы Свердлова. Столкнулись груженая ОСБ-плитами фура Iveco с номерами Могилевского региона и Volkswagen Bora под управлением местного жителя.

В результате ДТП грузовик перевернулся, из-под тента на проезжую часть высыпался перевозимый им груз. Легковой автомобиль в результате аварии врезался еще и в забор и получил серьезные повреждения с водительской стороны.

Однако, как рассказали очевидцы, в результате аварии никто не пострадал. Так как ДТП произошло на перекрестке, возле него образовалась большая пробка. Водитель рассказал оформлявшим ДТП сотрудникам местного ГИБДД, что при движении у него отказали тормоза.

 
Теги: Минск
 
 
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После аварии возле перекрестка, на котором она произошла, собралась пробка, в результате ДТП никто не пострадал.

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