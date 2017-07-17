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Ушедшую за грибами бабушку ищут второй день в Костюковичском районе
18.07.2017 18:39 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 июл – Sputnik. Ушедшую за грибами 90-летнюю женщину второй день разыскивают в лесах Костюковичского района, сообщили Sputnik во вторник в УВД Могилевского облисполкома.
© Sputnik Игорь Подгорный
Пенсионерка, жительница деревни Егоровка, отправилась за грибами в воскресенье 16 июля, о ее пропаже в милицию сообщила сестра.
"Организованы и проводятся поисковые мероприятия, в которых помимо сотрудников райотдела участвуют спасатели из местного РОЧС, добровольцы и родственники женщины", – сообщили в УВД.
По информации милиции, поиски пока не дали результата – пожилая женщина до настоящего времени не найдена.
В УВД уточнили, что, учитывая возраст пропавшей, ее розыск ведется максимально оперативно – информация о потерявшейся женщине передана работникам железной дороги и автовокзала.
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Пенсионерка, жительница деревни Егоровка, отправилась за грибами в воскресенье 16 июля, о ее пропаже в милицию сообщила сестра.
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