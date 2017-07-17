Ушедшую за грибами бабушку ищут второй день в Костюковичском районе

МИНСК, 18 июл – Sputnik. Ушедшую за грибами 90-летнюю женщину второй день разыскивают в лесах Костюковичского района, сообщили Sputnik во вторник в УВД Могилевского облисполкома.



© Sputnik Игорь Подгорный Пропавшего в лесу бобруйского дачника разыскивала милиция и МЧС

Пенсионерка, жительница деревни Егоровка, отправилась за грибами в воскресенье 16 июля, о ее пропаже в милицию сообщила сестра.

"Организованы и проводятся поисковые мероприятия, в которых помимо сотрудников райотдела участвуют спасатели из местного РОЧС, добровольцы и родственники женщины", – сообщили в УВД.

По информации милиции, поиски пока не дали результата – пожилая женщина до настоящего времени не найдена.

В УВД уточнили, что, учитывая возраст пропавшей, ее розыск ведется максимально оперативно – информация о потерявшейся женщине передана работникам железной дороги и автовокзала.