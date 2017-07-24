Пять человек отравились грибами в Брестской области

МИНСК, 25 июл – Sputnik. Пять случаев отравления грибами было зафиксировано в Брестской области в июле текущего года, сообщил ресурс Tomin.by со ссылкой на заведующую отделением гигиены питания ГУ "Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" Галину Дуль.



© Pexels Сезон массового сбора грибов начался в Беларуси

Грибной сезон начался в Беларуси позже обычного, специалисты связывают это с холодной погодой в июне и малым количеством осадков.

Сообщается, что возраст пострадавших составляет от 58 до 77 лет, с предварительными диагнозами "отравление грибами" были госпитализированы жители Барановичей, Дрогичинского и Кобринского районов

"Опасение вызывает тот факт, что зачастую любители тихой охоты собирают совсем неизвестные грибы и употребляют их в пищу", – сказала Дуль.

Она также сообщила, что подобный случай был в Дрогичинском районе: пенсионеры во дворе своего дома насобирали грибов, похожих на шампиньоны, и съели их.

Специалист в очередной раз напомнила гражданам, что в лесу нужно брать только известные грибы, не следует их искать возле транспортных магистралей, промпредприятий, свалок и на территории населенных пунктов. Кроме того, гражданам нужно воздержаться от приобретения грибов, которые продают в неустановленных местах, например вдоль дорог.