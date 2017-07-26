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Женщина погибла в результате взрыва в девятиэтажке в Киеве
26.07.2017 22:37 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 июл — Sputnik. Один человек погиб, один пострадал в результате взрыва в жилом девятиэтажном доме в Киеве, передает
Инцидент произошел в среду на первом этаже дома по улице Бурмистенко в Голосеевском районе украинской столицы. Взрыв унес жизнь пожилой женщины, еще одна пострадавшая госпитализирована.
Спасатели эвакуировали 34 человека, решается вопрос о переселении жильцов квартир, которые были повреждены взрывом, во временное жилье, пока будет проходить проверка. Работы по разбору завалов продолжаются.
Предварительной причиной происшествия называется взрыв бытового газа. Дом, в котором произошел взрыв, пройдет экспертизу по признанию его аварийным.
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Спасатели эвакуировали более 30 человек из дома, решается вопрос временного отселения жильцов.
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