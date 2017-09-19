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В Полоцке ищут 89-летнюю пенсионерку. Предположительно, она пропала в лесу

20.09.2017 10:02 — ЧП | Tut.by  
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В Полоцке ищут 89-летнюю местную жительницу, которая 15 сентября ушла из дома, и до сих пор ее местонахождение неизвестно. Предположительно, женщина пошла в лес, пишет ximik.info.


15 сентября около 11.00 пенсионерка ушла из дома, расположенного на улице Вологина в Полоцке. Предположительно, она могла пойти в лес, который находится рядом с поселениями 2-я и 3-я Боровуха в окрестностях города.

Приметы Тамары Александровны Петровой, 1928 года рождения: на вид 80 лет, рост 155 см, худощавого телосложения, волосы седые, окрашены в коричневый цвет, глаза голубые.

Была одета: куртка серого цвета, на голове платок коричневого цвета, резиновые сапоги, с собой было пластиковое ведро синего цвета.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пенсионерки, просят позвонить в отделение по розыскной работе Полоцкого РОВД по телефону: +375 29 510-46-35.

 
 
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Предположительно, пенсионерка могла пойти в лес, который находится рядом с поселениями 2-я и 3-я Боровуха в окрестностях города.

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