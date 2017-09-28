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Двух человек задержали после стрельбы в метро Мадрида

28.09.2017 22:46 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 сен — Sputnik. Мадридская полиция задержала двух человек после стрельбы в метрополитене, сообщило в четверг издание El Pais.

Двух человек задержали после стрельбы в метро Мадрида
© REUTERS/ Metro Nashville Police Department/Handout via REUTERS
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Инцидент произошел в одном из вагонов поезда, следовавшего по подземке. В ходе ссоры двух мужчин один из них достал пистолет и выстрелил в воздух.

В результате была временно приостановлена работа двух веток мадридского метро. Пассажиры были эвакуированы. Отмечается, что, по предварительным данным, никто из пассажиров не пострадал.

Позже работа линий 2 и 5 метрополитена была восстановлена. В полиции отметили, что задержанные, предположительно, являются виновниками происшествия.

 
Теги: Минск
 
 
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После инцидента были эвакуированы пассажиры поездов, также была нарушена работа двух веток подземки.

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