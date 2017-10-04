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ГАИ рассказала подробности гибели женщины на трассе под Добрушем

04.10.2017 20:13 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 окт — Sputnik. Устанавливаются обстоятельства дорожного происшествия в Добрушском районе, в результате которого погибла женщина, сообщили Sputnik в УВД Гомельского облисполкома.

ГАИ рассказала подробности гибели женщины на трассе под Добрушем
© Фото: ГАИ Минска
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Авария произошла накануне вечером на 44-м километре автодороги граница РФ — Гомель — Кобрин. В Госавтоинспекцию поступила информация о том, что под колесами неустановленного транспортного средства погибла женщина.

Предварительная версия гласила, что первоначально женщину сбила фура, которая затем скрылась, а потом тело переехал легковой автомобиль, который стоял на обочине. Однако, осмотрев место ДТП, инспекторы пришли к выводу, что ДТП с участием фуры не было, женщину сбила легковая машина.

В результате выяснилось, что одна легковушка в попытке объехать лежащего на дороге человека, зацепила его задней частью, а затем другой автомобиль совершил повторный наезд.

Позже стало известно, что женщина ехала в прицепе трактора, которым управлял пьяный водитель-бесправник, и выпала на дорогу.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Женщина ехала в прицепе трактора и выпала из него, после чего на нее по очереди наехали два легковых автомобиля.

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