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ФБР не ведет следствие по статье "терроризм" после стрельбы в Техасе

06.11.2017 21:17 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 ноя — Sputnik. После массового расстрела в баптистской церкви в Техасе ФБР не ведет следствие по статье "терроризм".

ФБР не ведет следствие по статье "терроризм" после стрельбы в Техасе
© Sputnik / Виктор Толочко
Белорусский МИД осудил стрельбу в Техасской церкви

Представитель ФБР в эфире американских телеканалов заявил, сейчас не идет следствие по террористической статье.

Официальные власти заявляют о гибели 26 человек и 20 раненных в ходе расстрела прихожан баптистского храма Сазерленд-Спрингс в штате Техас. Нападавший был вооружен автоматическим оружием.

Подозреваемый пытался скрыться с места массового расстрела, но позднее был найден в машине. Техасские власти сообщают, что преступник совершил самоубийство.

Нападавший Девин Келли проходил службу в ВВС США. Он был уволен из армии и попал под трибунал в 2014 году.

 
Теги: Минск
 
 
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Нападавший Девин Келли проходил службу в ВВС США. Он был уволен из армии и попал под трибунал в 2014 году.

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