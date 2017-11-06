МИНСК, 6 ноя — Sputnik. После массового расстрела в баптистской церкви в Техасе ФБР не ведет следствие по статье "терроризм".



© Sputnik / Виктор Толочко Белорусский МИД осудил стрельбу в Техасской церкви

Представитель ФБР в эфире американских телеканалов заявил, сейчас не идет следствие по террористической статье.

Официальные власти заявляют о гибели 26 человек и 20 раненных в ходе расстрела прихожан баптистского храма Сазерленд-Спрингс в штате Техас. Нападавший был вооружен автоматическим оружием.

Подозреваемый пытался скрыться с места массового расстрела, но позднее был найден в машине. Техасские власти сообщают, что преступник совершил самоубийство.

Нападавший Девин Келли проходил службу в ВВС США. Он был уволен из армии и попал под трибунал в 2014 году.