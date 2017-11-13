Пришла в гости: жительница Витебска табуретом убила мужчину

МИНСК, 14 ноя — Sputnik. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства убийства жителя Витебска, чье тело было обнаружено в квартире со следами побоев, сообщили в МВД.

На следующий день после ночного застолья в 10:20 в своей квартире было обнаружен убитый мужчина 1958 года рождения.

"Предварительно установлено, что его в 00:10 в ссоре, после совместного распития спиртных напитков, убила табуретом местная жительница, 1967 года рождения", — сообщили Sputnik во вторник в МВД.

По словам представителей правоохранительных органов, женщина задержана, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. "И задержанная, и убитый — оба неработающие", — уточнили в министерстве.

Это уже третий факт в начала ноября, когда в Беларуси женщин задерживают по подозрению в убийстве мужчин. Как ранее сообщал Sputnik, 1 ноября жительница Витебска подозревается в убийстве сожителя, она помещена в больницу после попытки суицида. 8 ноября ссора немолодой супружеской пары из аграгородка Снов закончилась убийством. Женщина одним ударом ножа убила мужа.