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В Гомеле начали судить француза за 1 патрон на границе

15.11.2017 10:55 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 ноя — Sputnik. Суд Гомельского района приступил к рассмотрению в открытом судебном заседании уголовного дела в отношении француза Жолана Вийо, передает корреспондент Sputnik в среду из зала суда.

Гражданина Франции задержали на границе, когда он возвращался из Украины, у него был изъят один боевой патрон. Французу предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса Беларуси и грозит лишение свободы до 7 лет.

В Гомеле начали судить француза за 1 патрон на границе
© Sputnik / Сергей Лескеть
У зала суда собралось много журналистов, так что не все смогли попасть на заседание

В зале суда, где пройдет судебное разбирательство по делу Вийо, аншлаг, много журналистов, в том числе французский телеканал. Кроме этого, в Гомель приехал брат обвиняемого.

В Гомеле начали судить француза за 1 патрон на границе
© Sputnik / Сергей Лескеть
Гражданин Франции Гийом Вийо в Гомеле перед судом над братом

В СК отметили, что на время предварительного расследования данному гражданину были предоставлены услуги переводчика. Кроме этого, был уведомлен МИД Беларуси, посольство Франции, которое в свою очередь поставило в известность французских родных обвиняемого.

В Гомеле начали судить француза за 1 патрон на границе
© Sputnik / Сергей Лескеть
Переводчица, представитель посольства Франции и родственники Жолана Вийо в суде

Как отметила официальный представитель СК Беларуси Юлия Гончарова, "следователь дала возможность гражданину Франции связаться с родными и предоставила ему мобильный телефон, которым он воспользовался". По ее словам, белорусский адвокат француза на протяжении всего предварительного расследования поддерживала связь с родственниками иностранца.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Судебный процесс по делу француза освещают несколько десятков журналистов, в том числе и французский телеканал.

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