Деньгов: ливийцы из новостей узнали, что медики-белорусы освобождены

МИНСК, 28 дек – Sputnik. Удерживавшаяся в Ливии белорусский медик Инна Бабуш сообщила, что уговаривала супруга Сергей Здота обратиться за помощью к главе чеченской республики Рамзану Кадырову.

Белорусские медики Сергей Здота и Инна Бабуш, которых с конца октября удерживали в Ливии под домашним арестом, вернулись в Беларусь, в четверг самолет приземлился в Национальном аэропорту Минск.

Врачи из Беларуси не успели выйти на связь с Кадыровым, поскольку предложил им помощь его помощник Лев Деньгов.

"О том, что белорусам нужна помощь, я должен был узнать от определенных людей из Ливии, но узнал от источника из силовых структур и отреагировал. Когда мы начали прорабатывать вопрос, вышла статья в белорусских СМИ. Сведения подтвердились, мы связались с МИД России, он также дал подтверждение ситуации. Все сработали быстро и гладко. Ливийцы узнали, что люди уехали, только посмотрев телевизор", – рассказал Деньгов.

Он также отметил, что действия тех, кто удерживал врачей, не были законными, акция была организована в частном порядке. Тем же, кто остается в Ливии, он посоветовал поддерживать связь с белорусским МИД и при первом намеке на неблагоприятную ситуацию уезжать или работать с осознанием рисков.

"Мы будем работать для того, чтобы рисков не было. Все хорошо, что хорошо заканчивается", – резюмировал помощник Кадырова.

В среду 27 декабря стало известно о том, что белорусские медики Сергей Здота и Инна Бабуш были спасены из Ливии, где их удерживали после завершения трудового контракта . Руководил операцией депутат Госдумы РФ Адам Делимханов, активное участие в ситуации принимали Кадыров и Деньгов. Ранее глава Чеченской республики обсуждал ситуацию с задержанными в Ливии белорусами с президентом Беларуси Александром Лукашенко во время своего визита в Минск. Кадыров пообещал своему белорусскому коллеге, что приложит все усилия для разрешения данной ситуации.