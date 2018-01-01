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Взрывная волна в Турине: 4 пострадавших и 12 изъятых бомб
01.01.2018 18:11 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 янв — Sputnik. Настоящую трагедию удалось предотвратить итальянским полицейским, на улицах Турина взорвалась лишь одна из 13 самодельных бомб.
В результате взрыва на окраине города пострадали 4 человека: 17-летний марокканец и 45-летняя уроженка этой страны, а также двое итальянцев 61 и 83 лет. Пострадавшие при взрыве в Турине доставлены в больницу.
Бомба была спрятана в мусорном баке. Взрывная волна также повредила четыре припаркованных автомобиля и стекла 30 близлежащих жилых домов.
После взрыва полиция провела обыски в городе и обнаружила еще 12 самодельных бомб и патроны. Сейчас полиция Турина выясняет, кто изготовил и заложил бомбы на улице.
Еще одно ЧП произошло в новогоднюю ночь на туринской площади Кастелло, где сотни людей собрались встретить праздник. Мальчик собирал лежащие на брусчатке петарды, когда одна из них разорвалась в его руках. Раненый ребенок был также госпитализирован.
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Четыре человека пострадали в результате взрыва самодельной бомбы в новогоднюю ночь в итальянском Турине.
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