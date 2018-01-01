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Беспорядки в Иране: участник акции открыл огонь по полиции

01.01.2018 21:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 янв — Sputnik. Участник акций протестов, которые пятые сутки продолжаются в Иране, открыл огонь из охотничьего ружья в направлении сотрудников полиции: в результате перестрелки один человек погиб, трое пострадали.

Беспорядки в Иране: участник акции открыл огонь по полиции
© AFP/ стрингер
Акции протеста в Иране: число жертв выросло до 12 человек

Акции протеста начались в Мешхеде — втором по величине городе Ирана. А трагедия в первый день нового года произошла в городе Неджефабад. В общей сложности за время уличных выступлений погибли по меньшей мере 12 человек. Несколько человек в связи с протестами были задержаны.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран.

Мировое сообщество призвало власти Ирана уважать права демонстрантов и воздержаться от насилия в отношении протестующих.

 
Теги: Минск
 
 
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Участники манифестации вышли на улицы, протестуя против роста цен.

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