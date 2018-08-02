На территории автозаправочной станции в Посеничах была обнаружена ртуть

2 августа в 14. 05 в ЦОУ Пинского ГРОЧС поступило сообщение, что на территории АЗС № 62 в деревне Посеничи обнаружена ртуть.





По прибытии к месту вызова АХРЗ ГПАСУ «РОСН» был обнаружен розлив ртути на пешеходной дорожке на площади 1 м.кв.

В месте розлива ртути показания прибора РА915+ составили 19220 нг/м. куб (допустимая норма – до 300 нг/м. куб.). Работы по изъятию проводились работниками ГПАСУ «РОСН».

После изъятия ртути показания прибора в месте обнаружения не превысили норму. Пострадавших нет.









Проверку по факту обнаружения ртути проводят работники Пинского РОВД.

По информации Пинского ГРОЧС.