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На территории автозаправочной станции в Посеничах была обнаружена ртуть

03.08.2018 — ЧП | Полесская правда  
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2 августа в 14. 05 в ЦОУ Пинского ГРОЧС поступило сообщение, что на территории АЗС № 62 в деревне Посеничи обнаружена ртуть.

На территории автозаправочной станции в Посеничах была обнаружена ртуть

По прибытии к месту вызова АХРЗ ГПАСУ «РОСН» был  обнаружен розлив ртути на пешеходной дорожке на площади 1 м.кв.

В месте розлива ртути показания прибора РА915+ составили 19220 нг/м. куб (допустимая норма – до 300 нг/м. куб.). Работы по изъятию проводились работниками   ГПАСУ «РОСН».

После  изъятия ртути показания прибора в месте обнаружения  не превысили норму. Пострадавших нет.

На территории автозаправочной станции в Посеничах была обнаружена ртуть

На территории автозаправочной станции в Посеничах была обнаружена ртуть

Проверку по факту обнаружения ртути проводят работники Пинского РОВД.

По информации Пинского ГРОЧС.

 
 
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> 2 августа в 14. 05 в ЦОУ Пинского ГРОЧС поступило сообщение, что на территории АЗС № 62 в деревне Посеничи обнаружена ртуть. По прибытии к месту вызова АХРЗ ГПАСУ...
 
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