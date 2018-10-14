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Устанавливается личность мужчины, подозреваемого в хищении денег с карточки борисовчанина

15.10.2018 — ЧП | Единство  
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Как удалось установить, в тот день потерпевший распивал алкогольные напитки с незнакомым мужчиной, представившимся Дмитрием. Так как спиртное закончилось быстро, а «посиделки» не планировались завершаться, потерпевший передал незнакомцу свою банковскую карточку, чтобы последний приобрел спиртное. Однако в тот вечер ни спиртного, ни нового «друга» борисовчанин уже больше не видел.

Всех, кто может помочь в установлении личности мужчины, изображенного на фото, сотрудники уголовного розыска Борисовского РУВД просят позвонить по телефону: 8 (029) 776 79 56 или по телефону 102.

Яна Коржавина,

официальный представитель Борисовского РУВД

http://www.uvd-mo.gov.by/news/events/~page__m12=1~news__m12=13166

 
 
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Сотрудниками Борисовского РУВД устанавливается личность мужчины, который 25 июля текущего года в 16 часов 58 минут в магазине «Продукты», расположенного по адресу: д....
 
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