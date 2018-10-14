Устанавливается личность мужчины, подозреваемого в хищении денег с карточки борисовчанина

Как удалось установить, в тот день потерпевший распивал алкогольные напитки с незнакомым мужчиной, представившимся Дмитрием. Так как спиртное закончилось быстро, а «посиделки» не планировались завершаться, потерпевший передал незнакомцу свою банковскую карточку, чтобы последний приобрел спиртное. Однако в тот вечер ни спиртного, ни нового «друга» борисовчанин уже больше не видел.

Всех, кто может помочь в установлении личности мужчины, изображенного на фото, сотрудники уголовного розыска Борисовского РУВД просят позвонить по телефону: 8 (029) 776 79 56 или по телефону 102.

Яна Коржавина,

официальный представитель Борисовского РУВД