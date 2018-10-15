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В Пинске спасатели помогли дачнику, который застрял ногой в культиваторе

16.10.2018 07:49 — ЧП | Tut.by  
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Житель Пинска травмировал ногу во время обработки земли на участке, сообщает «Медиа-Полесье».

Инцидент произошел 13 октября. 46-летний мужчина на дачном участке обрабатывал землю при помощи мотоблока с культиватором. Во время работы он включил заднюю передачу, не смог удержать агрегат и его правая нога застряла в ножах навесного оборудования.

Прибывшие на место происшествия спасатели вызволили мужчину. Пострадавшего с открытым переломом ноги доставили в Пинскую центральную больницу.

 
 
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Пострадавшего с открытым переломом ноги доставили в больницу.
 
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