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В Пинске спасатели помогли дачнику, который застрял ногой в культиваторе
Житель Пинска травмировал ногу во время обработки земли на участке,
Инцидент произошел 13 октября. 46-летний мужчина на дачном участке обрабатывал землю при помощи мотоблока с культиватором. Во время работы он включил заднюю передачу, не смог удержать агрегат и его правая нога застряла в ножах навесного оборудования.
Прибывшие на место происшествия спасатели вызволили мужчину. Пострадавшего с открытым переломом ноги доставили в Пинскую центральную больницу.
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Пострадавшего с открытым переломом ноги доставили в больницу.
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