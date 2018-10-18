В Екатеринбурге загорелся 16-этажный дом

Более 100 человек эвакуировано из 16-этажного жилого дома в Екатеринбурге из- за пожара, который распространился на четыре этажа. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

«В 23.18 (21.18 по минскому времени) в дежурную часть полиции Екатеринбурга поступило сообщение о пожаре на нескольких этажах 16-этажного жилого дома по улице Таежная. Изначально поступила информация о том, что горят с 9-го по 11-й этажи, однако, по последним данным, огонь распространился на 12-й этаж. Большое количество сил МЧС и территориального ОВД, а также ДПС и группа немедленного реагирования полиции оказывают помощь в проезде к очагу возгорания. Из здания эвакуировано более 100 человек», — сказал Горелых.

Видео: E1.RU — резервный канал

Он отметил, что возле дома припарковано много автомобилей, что осложняет проезд. Сведений о погибших и пострадавших пока не поступало.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что 78 человек, в том числе 24 ребенка, эвакуировались самостоятельно, еще 24 человека (в том числе восемь детей) спасли пожарные. По его словам, инцидент произошел по адресу: Таежная, 11.

В пресс-службе регионального главка МЧС, в свою очередь, сообщили, что на двух этажах пожар локализован.

«На девятом и десятом этажах локализован, тушение пожара продолжается на девятом, десятом, четырнадцатом, пятнадцатом этажах», — сказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что пожар не угрожает другим строениям. «Нет, пожар не перекинется на другие строения», — сказала собеседница агентства.