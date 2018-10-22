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В Стародорожском районе за отказ разговаривать парень стрелял по дому, знакомому и его собаке

23.10.2018 16:33 — ЧП | Tut.by  
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На 23-летнего парня в Стародорожском районе завели уголовное дело: после неудачного разговора со знакомым он начал стрелять из пистолета во все стороны. Подробности сообщает Следственный комитет в своем Telegram-канале.


Фото: пресс-служба Следственного комитета

5 октября парень пришел к дому приятеля, чтобы поговорить об общем знакомом. Хозяин отказался, тогда гость продемонстрировал жителям дома пневматический пистолет.

«Далее он произвел из него около 20 выстрелов по окнам, в сторону хозяина, его собаки», — рассказали в СК.

Потерпевший с животным успел спрятаться в доме. Подозреваемый сбежал, но теперь он заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.

 
 
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