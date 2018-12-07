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Давка в ночном клубе в Италии: шесть человек погибли, более 100 пострадали
В ночном клубе в итальянской провинции Анкона возникла давка, в результате которой погибли по меньшей мере шесть человек, сообщает газета
Давка произошла во время концерта рэпера Сфера Эббаста около часа ночи по местному времени (около 3 часов ночи по минскому). В клубе находилось около тысячи человек.
По предварительным данным, панику в заведении спровоцировало то, что кто-то распылил перцовый баллончик. Люди пытались выбраться из помещения, в результате возникла давка. По данным местных СМИ, погибли не менее 6 человек, около 120 пострадали. Все пострадавшие отправлены в больницы. По данным медиков, 10 человек находятся в тяжелом состоянии.
Сообщается, что аварийный выход был закрыт. «Мы танцевали, когда мы почувствовали кислый запах. Мы побежали к одному из аварийных выходов, но он был закрыт, охранники сказали нам вернуться», — рассказал пострадавший в результате происшествия подросток.
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В ночном клубе в итальянской провинции Анкона возникла давка, в результате которой погибли по меньшей мере шесть человек.
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