Давка в ночном клубе в Италии: шесть человек погибли, более 100 пострадали

В ночном клубе в итальянской провинции Анкона возникла давка, в результате которой погибли по меньшей мере шесть человек, сообщает газета Corriere della Sera .

Давка произошла во время концерта рэпера Сфера Эббаста около часа ночи по местному времени (около 3 часов ночи по минскому). В клубе находилось около тысячи человек.

По предварительным данным, панику в заведении спровоцировало то, что кто-то распылил перцовый баллончик. Люди пытались выбраться из помещения, в результате возникла давка. По данным местных СМИ, погибли не менее 6 человек, около 120 пострадали. Все пострадавшие отправлены в больницы. По данным медиков, 10 человек находятся в тяжелом состоянии.