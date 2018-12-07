Давка в ночном клубе в Италии: шесть человек погибли, более 100 пострадали

В ночном клубе в итальянской провинции Анкона возникла давка, в результате которой погибли по меньшей мере шесть человек, сообщает газета Corriere della Sera .



Фото: twitter.com/emergenzavvf

Давка произошла во время концерта рэпера Сфера Эббаста около часа ночи по местному времени (около 3 часов ночи по минскому). В клубе находилось около тысячи человек.

По предварительным данным, панику в заведении спровоцировало то, что кто-то распылил перцовый баллончик. Люди пытались выбраться из помещения, в результате возникла давка. По данным местных СМИ, погибли не менее 6 человек, около 120 пострадали. Все пострадавшие отправлены в больницы. По данным медиков, 10 человек находятся в тяжелом состоянии.

#Corinaldo (AN) #8dic 1:00, squadre #vigilidelfuoco impegnate nel soccorso in una discoteca. Forse per la dispersione di una sostanza urticante, ragazzi fuggono per il panico calpestandosi. Sei purtroppo quelli deceduti, decine feriti pic.twitter.com/NvII0jD7oe — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 8 декабря 2018 г.

Сообщается, что аварийный выход был закрыт. «Мы танцевали, когда мы почувствовали кислый запах. Мы побежали к одному из аварийных выходов, но он был закрыт, охранники сказали нам вернуться», — рассказал пострадавший в результате происшествия подросток.