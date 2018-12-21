Грузовой самолет с российским экипажем на борту разбился в ДР Конго

В Демократической Республике Конго разбился грузовой самолет Ан-26. Как сообщает ТАСС со ссылкой на российского посла в Конго Алексея Сентебова, на Ан-26 был российский экипаж.

Инцидент произошел в 35 километрах от Киншасы. Принадлежащий компании Gomair Ан-26 занимался доставкой в регионы ДР Конго избирательных материалов для проведения президентских и парламентских выборов, которые должны состояться 30 декабря. В четверг связь с самолетом, возвращавшимся в Киншасу из города Чикапа, была утеряна. На его борту, предположительно, находились 23 человека, включая трех российских пилотов.

Предположительно, самолет упал в реку. Тела российских пилотов обнаружены и доставлены в морг, о судьбе пассажиров ничего не сообщается.

Как сообщает местное издание La Libre , техническое состояние Ан-26 1984 года выпуска было очень плохим. Они отмечают, что перед взлетом пилоты жаловались, что двигатели самолета перегреты. Возможной причиной падения самолета источники также называют плохие погодные условия.