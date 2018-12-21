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Грузовой самолет с российским экипажем на борту разбился в ДР Конго
В Демократической Республике Конго разбился грузовой самолет Ан-26. Как сообщает
Инцидент произошел в 35 километрах от Киншасы. Принадлежащий компании Gomair Ан-26 занимался доставкой в регионы ДР Конго избирательных материалов для проведения президентских и парламентских выборов, которые должны состояться 30 декабря. В четверг связь с самолетом, возвращавшимся в Киншасу из города Чикапа, была утеряна. На его борту, предположительно, находились 23 человека, включая трех российских пилотов.
Предположительно, самолет упал в реку. Тела российских пилотов обнаружены и доставлены в морг, о судьбе пассажиров ничего не сообщается.
Как сообщает местное издание
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Тела российских пилотов обнаружены и доставлены в морг, о судьбе пассажиров ничего не сообщается.
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