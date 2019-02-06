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Криминальное трио: девушка с гипсом и два парня средь бела дня раздели манекены в ЦУМе

07.02.2019 12:42 — ЧП | Виртуальный Брест  
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30 января 2019 года трое неизвестных (девушка с гипсом на правой руке и двое парней) в 14 ч. 16 мин., пройдя мимо центрального входа торгового центра ЦУМ направились к боковой двери здания. Давайте вместе проследим путь этой компании, и посмотрим, чем всё завершится.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63243.php

Криминальное трио: девушка с гипсом и два парня средь бела дня раздели манекены в ЦУМе

В 14 час. 17 мин. они остановились перед входом, обсудив план своих дальнейших действий. Спустя минуту по лестнице бокового входа поднялись на второй этаж торгового центра.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63243.php

Криминальное трио: девушка с гипсом и два парня средь бела дня раздели манекены в ЦУМе

Проходя мимо выставочных манекенов с халатами, расположенных в проходе к эскалатору, молодые люди определили, какие вещи снимут с манекенов. В этот момент их спугнули проходившие мимо два покупателя. Им ничего не оставалось, как пройти дальше по коридору к эскалатору.

В 14 час.21 мин. в зале напротив отдела МАРК ФОРМЕЛЬ «доблестная тройка» собралось опять вместе.

Девушка с гипсом раздала своим парням упаковочные пакеты, и они направились по коридору вдоль манекенов к боковому выходу. Двое стояли в проходе, а третий снимал с манекенов мужской халат и два женских, которые были быстро спрятаны в упаковочные пакеты. Странно, что вещи, которые забрали, не совсем соответствуют полу наших героев. Кому-то из мужчин придётся щеголять в женском халатике.

В 14 час.23 мин.молодые люди по одному подельники покидали торговый объект через боковой вход, расходясь в разные стороны.

Если вы узнали кого-то из этой троицы по видео или фото,
позвоните по телефону +37529-820-12-10

 
 
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  30 января 2019 года трое неизвестных (девушка с гипсом на правой руке и двое парней) в 14 ч. 16 мин., пройдя мимо центрального входа торгового центра ЦУМ направились к...
 
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