В Вороновском районе за сутки произошло три пожара





23.03.2019 в 13.23 поступило сообщение о пожаре двух хозпостроек на территории частного домовладения в д. Грубянцы. В результате пожара хозяйственные постройки уничтожены полностью, повреждена стена на площади 0,5 м.кв. нежилого дома. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия — неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

23.03.2019 в 17.33 поступило сообщение о пожаре хозпостроек на территории частного домовладения в д.Осиповцы. В результате одна хозяйственная постройка уничтожена полностью, во второй уничтожена кровля на площади 25 м.кв., повреждены перекрытия. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия — неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

23.03.2019 в 17.54 поступило сообщение о пожаре хозпостройки на территории частного домовладения в д. Литвиц. В результате пожара уничтожена кровля и перекрытия, повреждены стены. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание электропроводки).

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