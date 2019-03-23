ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Вороновском районе за сутки произошло три пожара

24.03.2019 — ЧП | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

В Вороновском районе за сутки произошло три пожара

23.03.2019 в 13.23 поступило сообщение о пожаре двух хозпостроек на территории частного домовладения в д. Грубянцы. В результате пожара хозяйственные постройки уничтожены полностью, повреждена стена на площади 0,5 м.кв. нежилого дома. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия — неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

23.03.2019 в 17.33 поступило сообщение о пожаре хозпостроек на территории частного домовладения в д.Осиповцы. В результате одна хозяйственная постройка уничтожена полностью, во второй уничтожена кровля на площади 25 м.кв., повреждены перекрытия. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия — неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

23.03.2019 в 17.54 поступило сообщение о пожаре хозпостройки на территории частного домовладения в д. Литвиц. В результате пожара уничтожена кровля и перекрытия, повреждены стены. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание электропроводки).

https://grodno.mchs.gov.by

 
 
Ссылка на источник 73
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
23.03.2019 в 13.23 поступило сообщение о пожаре двух хозпостроек на территории частного домовладения в д. Грубянцы. В результате пожара хозяйственные постройки...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Ночная погоня в Лидском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.03.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика