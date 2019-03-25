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Витеблянин жестоко убил жену на глазах у тещи - и у той не выдержало сердце
65-летнего жителя Витебска обвиняют в убийстве с особой жестокостью: мужчина избил, а затем задушил жену, с которой прожил более 40 лет,
Трагедия произошла в январе этого года. Супруги прожили в браке более 40 лет. Мужчина ревновал жену. Однажды он напился и жестоко избил женщину, нанеся ей более 13 ударов, а затем задушил ее
Вместе с супругами жила мать убитой — 88-летняя пенсионерка. Теща видела, как зять убил ее дочь. Из-за стресса и переживаний пожилая женщина умерла через несколько дней от болезни сердца.
Мужчину обвиняют в убийстве с особой жестокостью. Он под стражей.
Ранее пенсионер был судим за угрозу убийством в отношении своей жены.
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Супруги прожили в браке более 40 лет. Мужчина ревновал жену.
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