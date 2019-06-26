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Уголовное дело в совершении преступлений

27.06.2019 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

Ф. обвинялся в том, что 3 января 2019 года около 23 часов находясь в квартире родителей по улице Герцена в городе Борисове, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений, с целью причинения телесных повреждений, умышленно нанес своему отцу В., 1958 года рождения, не менее 14 ударов кулаками по голове, туловищу и конечностям, а также удар ножом в область туловища, причинив В. тяжкие телесные повреждения по признаку опасности для жизни.

Он же, непосредственно после причинения телесных повреждений отцу, умышленно нанес не менее 3 ударов по голове и туловищу своей матери Л. 1959 года рождения, после чего загнул ее рука за спину, причинив при этом менее тяжкие телесные повреждения по признаку длительного расстройства здоровья.

Действия обвиняемого в отношении отца были квалифицированы судом по ч.1 ст.147 УК, а в отношении матери по ч.1 ст.149 УК.

Допрошенный в судебном заседании обвиняемый Ф. признал себя виновным полностью. Наряду с признанием обвиняемым своей вины, его виновность в содеянном подтверждается исследованными судом доказательствами.

Следует отметить, что санкция ч.1 ст. 147 УК предусматривает наказания вплоть до лишения свободы на срок до 8 лет, санкция же ч.1 ст.149 УК предусматривает наказания вплоть до лишения свободы на срок до 3 лет со штрафом либо без штрафа.

Приговором суда Борисовского района от 11.05.2019 Ф. признан виновным в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, то есть повреждения, опасного для жизни и на основании ч.1 ст.147 УК назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет, он же признан виновным в умышленном причинении менее тяжкого телесного повреждения. то есть повреждения, не опасного для жизни и не повлекшего последствий, предусмотренных ст.147 УК, но вызвавшего длительное расстройство здоровья на срок до 4 месяцев и на основании ч.1 ст.149 УК назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года без штраф. По совокупности преступлений, в соответствии со ст.72 УК, окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет без штрафа. Также в отношении обвиняемого применены принудительные меры безопасности и лечения от хронического алкоголизма.

Приговор обжалован обвиняемым, в связи с несогласием с назначенным наказанием.

Помощник прокурора Борисовского района юрист 2 класса  А.В.Сорочинский

 
 
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Прокуратурой Борисовского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу по обвинению Ф., 1982 года рождения, в совершении преступлений,...
 
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