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В Черном море у побережья Краснодарского края перевернулось прогулочное судно. Погибли 2 человека
Источник материала: Tut.by
Вечером 5 июля вблизи населенного пункта Джубга Туапсинского района на расстоянии 100 м от берега перевернулся прогулочный катамаран. На его борту находились 43 человека. По последним данным, погибли 2 женщины.
Как
Как пишет издание, уже на берегу медики оказывали помощь двум женщинам, но спасти их не удалось, они скончались.Видео:
Следственное управление Следственного комитета (СКР) на транспорте начало проверку по факту случившегося.
Капитан прогулочного судна задержан, его опрашивают следователи,
«Его [капитана] разыскивали, затем он был установлен и задержан, сейчас его опрашивают следователи», — сказал Русин.
На месте происшествия работает следственная группа. Одна из возможных причин ЧП — прогулочное судно было перегружено.
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Одна из возможных причин ЧП - прогулочное судно было перегружено.
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