В Черном море у побережья Краснодарского края перевернулось прогулочное судно. Погибли 2 человека

Источник материала: Tut.by

Вечером 5 июля вблизи населенного пункта Джубга Туапсинского района на расстоянии 100 м от берега перевернулся прогулочный катамаран. На его борту находились 43 человека. По последним данным, погибли 2 женщины.

Как рассказали «Кубанским новостям» в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ, по предварительным данным, на судне находились 43 человека, 37 были доставлены на берег, еще 6 были подобраны из воды и доставлены на берег другими судами.

Как пишет издание, уже на берегу медики оказывали помощь двум женщинам, но спасти их не удалось, они скончались.

Следственное управление Следственного комитета (СКР) на транспорте начало проверку по факту случившегося.

Капитан прогулочного судна задержан, его опрашивают следователи, сообщил ТАСС находящийся на месте ЧП глава Туапсинского района Краснодарского края Анатолий Русин.

«Его [капитана] разыскивали, затем он был установлен и задержан, сейчас его опрашивают следователи», — сказал Русин.

На месте происшествия работает следственная группа. Одна из возможных причин ЧП — прогулочное судно было перегружено.