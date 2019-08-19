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В Вороновском районе горела хозпостройка
20.08.2019 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
19 августа в 23.43 поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки на территории частного домовладения в д. Шавры Вороновского района. В результате уничтожена кровля, повреждены стены. Причина пожара устанавливается.
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19 августа в 23.43 поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки на территории частного домовладения в д. Шавры Вороновского района. В результате уничтожена...
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