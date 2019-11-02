В Пинске «заминировали» железнодорожный вокзал, задержали женщину-лжеминера

Источник материала: Tut.by

В Пинске 1 ноября «заминировали» железнодорожный вокзал, людей, бывших в здании, эвакуировали. Как выяснилось позже, сообщение оказалось ложным. По подозрению в «минировании» задержали 39-летнюю женщину, сообщает varjag.net со ссылкой на официального представителя УВД Брестского облисполкома Наталью Сахарчук.



Фото: милиция региона

«На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа, сотрудники милиции, МЧС и саперно-пиротехническая группа. Проводилась эвакуация пассажиров, полное обследование здания вокзала, а также и прилегающей к нему территории. Подозрительных предметов не обнаружено. Задержана женщина, жительница Пинска 1980 года рождения», — рассказала Наталья Сахарчук.

Милиция напоминает, что за лжеминирование предусмотрена уголовная ответственность, потому как последствия могут быть разными. Это, как минимум, срыв работы субъектов хозяйствования, в данном случае — железнодорожного вокзала, и причинение неудобств людям.

«Реагирование экстренных служб влечет за собой значительные материальные затраты, и их придется возместить. И что самое страшное — ложное сообщение об опасности на крупном объекте может спровоцировать панику среди граждан. Поэтому и наказание за подобное доходит до 7 лет лишения свободы. При этом возраст, с которого наступает уголовная ответственность — 14 лет. Если лжеминер младше — отвечать за его проступок придется родителям», — пояснила Наталья Сахарчук.