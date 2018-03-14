БНР и территориальный вопрос

В новой политической ситуации, сложившейся после свержения самодержавия, национальные лидеры начали активные поиски такого государственного обустройства страны, которое должно было гарантировать интересы всех народов. Рассматривались самые различные предложения, включая те, которые предусматривали полную политическую самостоятельность национальных провинций. Наиболее популярной среди политических деятелей была идея национально-территориальной автономии.

Разгон Всебелорусского съезда в декабре 1917 года, а также заключенный в скором времени Брестский мир, разделивший белорусские земли между Германией и Россией, окончательно определили выбор белорусских национальных партий взявших курс на создание независимого белорусского государства. Попыткой осуществления этой идеи стало провозглашение в марте 1918 года Белорусской Народной Республики (БНР).

Реализовывать программу по созданию независимого белорусского государства пришлось в сложной геополитической ситуации: сначала на фоне военных действий между Германией и Россией, затем в условиях немецкой оккупации и польско-советской войны. Впрочем, белорусские политические деятели довольно успешно воспользовались ситуацией безвластия, которая на несколько дней установилась в крае. Этими несколькими днями и воспользовались лидеры белорусского движения.

В ночь на 21 февраля 1918 года исполнительный комитет Рады I Всебелорусского съезда обратился с I Уставной грамотой, в которой провозгласил себя временной, до созыва Учредительного съезда, властью в Беларуси. Главной задачей временной власти являлась защита завоеваний революции и, в частности, права белорусского народа на национальное самоопределение. Однако I Уставная грамота не провозглашала белорусскую независимость, а потому, в документе не затрагивался вопрос о территории Беларуси. В целом грамота была составлена так, чтобы не вызывать негативной реакции ни со стороны Советской России, ни со стороны Германии. Политическая ситуации на момент издания документа была неопределенной, меняясь чуть ли не ежедневно, и авторы грамоты предпочли занять выжидательную позицию.

В конце февраля 1918 года РКП(б) было вынуждено согласиться на мирный договор с Германией на весьма невыгодных условиях. Мирный договор заставлял Россию отказаться от прав на значительную территорию, в том числе принять потерю практически всей территории Беларуси. 3 марта 1918 в сферу юрисдикции Германии перешла большая ее часть. Эти белорусские земли не представляли собой единой административной единицы и фактически делились на три части: Западную Беларусь в составе Гродненской и части Виленской губерний с городом Вильно (отошла Германии под названием Новая Восточная Пруссия), Центральную Беларусь в составе Минской губернии и части Могилевской и Витебской губерний (статус временно оккупированной территории), Южную Беларусь (территорию которой, на юг от Полесской железной дороги, Германия передала Украинской Народной Республике). В составе же РСФСР остались лишь самые восточные районы Беларуси – 14 уездов Витебской и Могилевской губерний.

Терять время, ожидая, пока Россия соберется с силами и выступит в защиту белорусской государственности, было нельзя. В этой ситуации исполком Рады I Всебелорусского съезда 9 марта 1918 года обнародовал II Уставную грамоту, провозглашавшую Беларусь Народной Республикой и гарантировавшую соблюдение в республике всех основных гражданских свобод: слова, печати, собраний, забастовок, союзов, вероисповедания, неприкосновенности личности и жилья, право народов на национально-персональную автономию, равноправие всех языков народов Беларуси, ликвидация частной собственности на землю и передачу ее тем, кто на ней работал. При этом, точное описание территориального состава республики отсутствовало.

Таким образом, и I, и II Уставные грамоты имели один существенный недостаток: они не отвечали на вопрос о статусе Белорусской республики. Что это было? Автономия в составе РСФСР, временно оккупированная Германией? Административная единица, рассчитывающая на поддержку Германии и создававшаяся под ее протекторатом? Либо это было вообще новое независимое государство? Очевидно, что представители белорусского национального движения и сами не знали ответа на эти вопросы. К тому же, чисто психологически немногочисленной белорусской элите было сложно решиться на такой шаг, как провозглашение полной независимости.

Не случайно окончательное решение было принято под влиянием группы виленских белорусских деятелей, давно, за время немецкой оккупации, привыкших к мысли об отдельном от России существовании. 19 февраля 1918 года Виленская белорусская рада приняла постановление, в соответствии с которым связь между Россией и Беларусью провозглашалась разорванной и была занята прогерманская позиция, ведь именно с помощью Германии Виленская рада рассчитывала добиться создания Белорусского государства.

В ночь с 24 на 25 марта в результате жарких дискуссий согласно III Уставной грамоте на заседании Рады БНР совместно с виленской группой во главе с братьями Луцкевичами была принята резолюция, объявлявшая Белорусскую Народную Республику независимой, о чем предполагалось издать соответствующую грамоту, текст которой был одобрен несколько позже. III Уставной грамотой БНР провозглашалась независимым и свободным государством, а Брестский мирный договор объявлялся утратившим силу.

Таким образом, очевидно, что главными целями, которые преследовали лидеры национального движения, являлись пересмотр условий Брестского мирного договора, а также противодействие попыткам раздела белорусских земель между соседними государствами. Большое внимание в III Уставной грамоте было уделено территориальному составу БНР. Так, считалось, что Белорусское государство должно включить в свой состав все земли, где проживают и имеют численное превосходство белорусы. Речь, прежде всего, шла о Могилевщине, белорусской части Минщины, Гродненщины (включая Белосток, Гродно и др.), Виленщины, Витебщины, Смоленщины, Черниговщины, а также приграничных частей соседних губерний, заселенных белорусами.

Конечно, включение описания территории БНР в III Уставную грамоту и Мемориал Имперскому Канцлеру Германии, имело огромное значение и создавало предпосылки для отстаивания белорусских территориальных интересов. Однако, несмотря на это, заявления Рады БНР о будущих границах республики имели все же исключительно декларативный характер. Они являлись лишь озвучиванием территориальных претензий белорусского народа, которые еще предстояло отстоять перед соседними государствами. А у оных, в свою очередь, имелось свое видение границ с Белорусской республикой, и не факт, что они вообще видели Беларусь в качестве самостоятельного государства.

Понимая важность вопроса об определении границ республики, правительство БНР отнеслось к нему со всей ответственностью. На четвертый день после провозглашения БНР, на совещании Рады БНР была образована Комиссия международных дел, одной из задач которой было описание границ республики.

Параллельно с Комиссией территориальным вопросом занималась еще одна, так называемая Стратегическая военная комиссия, на которую возлагалась задача «военного исследования границ Беларуси» и создания карты БНР. Деятельности этих комиссий предавалось огромное значение, ведь они должны были представить «неопровержимые доказательства самобытности и культуры Беларуси, ее границ, выработанных на строго научной основе, исходными пунктами чего были этнография, статистика, стратегия, политика». Остро стояла проблема источников информации, по причине военных действий рекогносцировка местности была невозможна, а потому комиссия была вынуждена в основном пользоваться библиотечными материалами.

Стратегическая комиссия, в состав которой вошли и представители оккупационных немецких войск, приступила к работе 5 июня 1918 года, а уже в июле газета «Вольная Беларусь» сообщала, что работа по созданию карты подходит к концу. Издать ее планировалось в двух вариантах: в обычном формате и в виде почтовой марки. Однако из-за сложной внешнеполитической обстановки удалось напечатать лишь карту в виде почтовой марки. В большом же формате она была издана только в 1919 году в оккупированном поляками Гродно.

Определение территории БНР и создание карты Белорусской Народной Республики было важным и актуальным направлением в деятельности правительства и Рады БНР. Однако, при этом, эта работа была в тоже время и самой легкой в деле отстаивания территориальной целостности республики, поскольку вслед за описанием необходимо было решить гораздо более сложную задачу – признания БНР и ее рубежей от соседних государств. На это были направлены все дипломатические усилия правительства БНР. Как известно, эти попытки не увенчались успехом.

Подводя итоги, хочется заметить, что хотя Белорусская Народная Республика в силу объективных и субъективных причин просто не могла развиться в полноценное государство, поскольку оно было самопровозглашенным и неподкрепленным реальной политической силой, БНР все же стала символическим этапом становления белорусской государственности.

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