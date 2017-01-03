Когда-то в 1967 году «Битлз» спели свой хит «Все, что тебе нужно, – это любовь». И это истинная правда.

За прошедшие 40 с лишним лет мир очень глобально изменился, однако эти слова из песни не утратили актуальности. На этих фото вы увидите спасенных собак, которые снова стали здоровыми и жизнерадостными благодаря любви и заботе их новых владельцев.

Чего же вы ждете? Обнимите своего ближнего немедленно или же дайте шанс бездомной собаке или кошке!

Эта собака была настолько истощена, что не могла даже стоять; но после 7 недель лечения её не узнать.





Мой друг спас Кокосика. Три месяца спустя он выглядит совершенно иначе





Привязанный возле магазина, покинутый, страдающий от тяжелой формы демодекоза и глазной инфекции этот питбуль сейчас тоже неузнаваем





Кожа этой собаки была покрыта каменными наростами из-за демодекоза; тогда она боялась прикосновений человека, а сейчас с удовольствием подставляет животик для поглаживания





Майли жила на мусорной свалке, она была травмирована и едва могла ходить. Теперь она счастлива и здорова, живя в своем новом доме





Наша спасенная собака Август, больная демодекозом – тогда и сейчас





Этот бедолага был найден на улицах Монреаля и выглядел просто кошмарно. Но после глобальной чистки и обработки он стал вполне похож на собаку, причем очень очаровательную





Щенок, который был спасен на пожаре и получил ожоги 75% тела, в том числе и подушечек лап, был затем «усыновлен» пожарным и сам стал членом пожарной команды





А это малыш Коупленд до и после спасения





Моя жена и я увидели объявление на Facebook, призывающее к спасению этой девочки. Ей было 3 месяца, она страдала от демодекоза, пневмонии и кожных инфекций. А так она выглядит 2,5 месяца спустя





Келси долго голодала и буквально кишела паразитами, но затем она встретила доброго незнакомца, который уговорил Келси сесть в его машину. Теперь у неё есть свой дом





Эта двухлетняя девочка готова к новой жизни, но сначала её пришлось избавить от 1кг грязи и свалявшейся шерсти





Сокровище – так зовут эту двухлетнюю леди, чистокровного миниатюрного пуделя. Её подобрал на обочине проезжающий мимо автомобилист и отвез в приют для животных





Этого кокер-спаниеля спасли от жестокого обращения. Теперь эта девочка настолько преобразилась, что может стать ярким примером того, как любовь и забота способны творить чудеса





Шрек был найден едва шевелящимся, его лапы были покрыты язвами, а шерсть облеплена грязью. После удаления комков грязи и шерсти обнаружилась очень милая шестилетняя собачка





Маленькую Бетти бросили её хозяева. Когда-то она выглядела ужасно, а сейчас Бетти готова переехать в свой новый дом





Игги был найден едва живым в Мексике с жуткой глазной инфекцией. Кто-то загрузил его фото на Facebook, и тронутые люди начали собирать средства на транспортировку и лечение собаки в США





Этот щенок угодил в горячую смолу и был оставлен на верную смерть. Его крики услышали люди и пришли на спасение собаки. Смолу с его тельца пришлось удалять три часа





Текст: Flytothesky.ru