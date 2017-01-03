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Собаки до и после их спасения: 18 примеров удивительного преображения, или что может сделать настоящая любовь

04.01.2017 20:21 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Когда-то в 1967 году «Битлз» спели свой хит «Все, что тебе нужно, – это любовь». И это истинная правда.

За прошедшие 40 с лишним лет мир очень глобально изменился, однако эти слова из песни не утратили актуальности. На этих фото вы увидите спасенных собак, которые снова стали здоровыми и жизнерадостными благодаря любви и заботе их новых владельцев.

Чего же вы ждете? Обнимите своего ближнего немедленно или же дайте шанс бездомной собаке или кошке!

Эта собака была настолько истощена, что не могла даже стоять; но после 7 недель лечения её не узнать.

Собаки до и после их спасения: 18 примеров удивительного преображения, или что может сделать настоящая любовь

 Мой друг спас Кокосика. Три месяца спустя он выглядит совершенно иначе

Собаки до и после их спасения: 18 примеров удивительного преображения, или что может сделать настоящая любовь

 Привязанный возле магазина, покинутый, страдающий от тяжелой формы демодекоза и глазной инфекции этот питбуль сейчас тоже неузнаваем

Собаки до и после их спасения: 18 примеров удивительного преображения, или что может сделать настоящая любовь

 Кожа этой собаки была покрыта каменными наростами из-за демодекоза; тогда она боялась прикосновений человека, а сейчас с удовольствием подставляет животик для поглаживания

Собаки до и после их спасения: 18 примеров удивительного преображения, или что может сделать настоящая любовь

 Майли жила на мусорной свалке, она была травмирована и едва могла ходить. Теперь она счастлива и здорова, живя в своем новом доме

Собаки до и после их спасения: 18 примеров удивительного преображения, или что может сделать настоящая любовь

 Наша спасенная собака Август, больная демодекозом – тогда и сейчас

Собаки до и после их спасения: 18 примеров удивительного преображения, или что может сделать настоящая любовь

 Этот бедолага был найден на улицах Монреаля и выглядел просто кошмарно. Но после глобальной чистки и обработки он стал вполне похож на собаку, причем очень очаровательную

Собаки до и после их спасения: 18 примеров удивительного преображения, или что может сделать настоящая любовь

Щенок, который был спасен на пожаре и получил ожоги 75% тела, в том числе и подушечек лап, был затем «усыновлен» пожарным и сам стал членом пожарной команды

Собаки до и после их спасения: 18 примеров удивительного преображения, или что может сделать настоящая любовь

 А это малыш Коупленд до и после спасения

Собаки до и после их спасения: 18 примеров удивительного преображения, или что может сделать настоящая любовь

 Моя жена и я увидели объявление на Facebook, призывающее к спасению этой девочки. Ей было 3 месяца, она страдала от демодекоза, пневмонии и кожных инфекций. А так она выглядит 2,5 месяца спустя

Собаки до и после их спасения: 18 примеров удивительного преображения, или что может сделать настоящая любовь

 Келси долго голодала и буквально кишела паразитами, но затем она встретила доброго незнакомца, который уговорил Келси сесть в его машину. Теперь у неё есть свой дом

Собаки до и после их спасения: 18 примеров удивительного преображения, или что может сделать настоящая любовь

 Эта двухлетняя девочка готова к новой жизни, но сначала её пришлось избавить от 1кг грязи и свалявшейся шерсти

Собаки до и после их спасения: 18 примеров удивительного преображения, или что может сделать настоящая любовь

Сокровищетак зовут эту двухлетнюю леди, чистокровного миниатюрного пуделя. Её подобрал на обочине проезжающий мимо автомобилист и отвез в приют для животных

Собаки до и после их спасения: 18 примеров удивительного преображения, или что может сделать настоящая любовь

 Этого кокер-спаниеля спасли от жестокого обращения. Теперь эта девочка настолько преобразилась, что может стать ярким примером того, как любовь и забота способны творить чудеса

Собаки до и после их спасения: 18 примеров удивительного преображения, или что может сделать настоящая любовь

 Шрек был найден едва шевелящимся, его лапы были покрыты язвами, а шерсть облеплена грязью. После удаления комков грязи и шерсти обнаружилась очень милая шестилетняя собачка

Собаки до и после их спасения: 18 примеров удивительного преображения, или что может сделать настоящая любовь

 Маленькую Бетти бросили её хозяева. Когда-то она выглядела ужасно, а сейчас Бетти готова переехать в свой новый дом

Собаки до и после их спасения: 18 примеров удивительного преображения, или что может сделать настоящая любовь

 Игги был найден едва живым в Мексике с жуткой глазной инфекцией. Кто-то загрузил его фото на Facebook, и тронутые люди начали собирать средства на транспортировку и лечение собаки в США

Собаки до и после их спасения: 18 примеров удивительного преображения, или что может сделать настоящая любовь

 Этот щенок угодил в горячую смолу и был оставлен на верную смерть. Его крики услышали люди и пришли на спасение собаки. Смолу с его тельца пришлось удалять три часа

Собаки до и после их спасения: 18 примеров удивительного преображения, или что может сделать настоящая любовь

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Когда-то в 1967 году «Битлз» спели свой хит «Все, что тебе нужно, – это любовь». И это истинная правда. За прошедшие 40 с лишним лет мир очень глобально изменился, однако...

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