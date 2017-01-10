Народный артист России и любимец женщин Константин Хабенский говорит, что до сих пор испытывает чувство неловкости, когда видит себя в телевизоре. При том, что по телевизору его показывают не так уж и редко — юбиляр снялся во многих знаковых картинах последних десятилетий.

Хабенский пришел в актеры не сразу: после школы поступил в техникум авиационного приборостроения и автоматики и даже проучился там три года. Работал полотером, дворником, уличным музыкантом и монтировщиком сцены.

Через год после окончания Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии Хабенский был принят в "Сатирикон" Константина Райкина, начинал с второстепенных ролей.

Но потом случились несколько ярких киноработ, и Хабенский стал популярным.

"Со своего первого гонорара я купил машину, а со второго — права", — отшучивался позже Хабенский.

Актер

Судя по всему, свой день рождения Хабенский отметит на сцене: в среду в МХТ имени Чехова дают "Контрабас" , где именинник играет главную роль.

В МХТ Хабенский работает с 2003 года, и все это время активно снимается в кино, вызывая симпатии и собирая призы.

Всенародную популярность Хабенскому принес криминальный сериал "Убойная сила", где он сыграл вместе со своими питерскими друзьями-коллегами Михаилом Трухиным и Михаилом Пореченковым.

Потом были несколько довольно заметных работ — фильм Филиппа Янковского: Хабенский сыграл веселого циника — журналиста Сашу Гурьева в картине "В движении", в своеобразной российской аллюзии на "Сладкую жизнь" Федерико Феллини и революционера Грина в "Статском советнике".

Очередной всплеск популярности актеру принесла работа в дилогии по мотивам романов Сергея Лукьяненко. В "Ночном дозоре" и "Дневном дозоре" Хабенский сыграл главного героя Антона Городецкого.

Собственно, ни одна из его последних киноработ не осталась незамеченной: Хабенский сыграл Колчака в картине "Адмиралъ", молодого Костю Лукашина в "Ирония судьбы. Продолжение", Алексея Турбина в телесериале "Белая гвардия", школьного учителя Колотилова вместе с Милой Йовович в фильме "Выкрутасы"… А еще были "Географ глобус пропил", "Елки 1914" и "Коллектор".

За роль в "Адмирале" он трижды был отмечен наградами как лучший киноактер, в том числе на кинофестивале "Золотой орел". За работу в фильме "Географ глобус пропил" он собрал четыре награды, в том числе призы международных кинофестивалей "Кинотавр" и "Золотой орел", а также получил премию российских кинематографистов "Ника".

Наконец, минувшим летом за роль в картине "Коллектор" Хабенский снова был отмечен как лучший актер на "Кинотавре".

"У меня хватает наглости брать даже те роли, про которые я понимаю, что они тяжелые и у меня вряд ли получатся", — признавался в свое время Хабенский журналистам.

Любимец женщин

Хабенский в силу таланта и обаяния стал одним из самых популярных актеров у женской части аудитории. К киношному образу примешивалась непростая личная история актера, потерявшего молодую жену и тяжело переживавшего потерю.

"У меня много несчастных поклонниц, которые общались в интернете с моими клонами. Клоны обещали поклонницами горы любви и романтические ночи, а спрашивают поклонницы потом с меня — после спектакля. До некоторых доходит сразу, а некоторые считают, что все же я им пишу, а потом просто вру, разогревая вечную любовь", — признавался актер .



© Sputnik Евгений Одиноков Актер Константин Хабенский

При этом он подчеркивает, что с большим уважением относится к людям, которые оказывают ему знаки внимания — но при условии, что они тоже отнесутся к нему с уважением.

В настоящее время актер женат вторым браком на актрисе МХТ Ольге Литвиновой, воспитывает сына Ивана от первого брака.

"Грустный и пронзительный взгляд? Это у меня бывает от усталости. Внутри я чаще всего хохочу", — говорит именинник.

Общественник

В жизни Хабенского есть не только театр. 8 лет назад актер создал благотворительный фонд, который занимается организацией помощи детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга.



© Sputnik Максим Блинов Актер Константин Хабенский в сцене из благотворительного детского мюзикла "Поколение Маугли"

К примеру, пару лет назад он поставил мюзикл "Поколение Маугли". Главные роли играют дети, но с постановкой помогали звездные взрослые — Диана Арбенина и Алексей Кортнев. В итоге за два года проект собрал внушительную сумму, которая помогла в лечении 21 ребенка.

Хабенский много занимается с детьми, организует в регионах России студии творческого развития.

"Помимо того что при помощи актерских дисциплин мы открываем в детях не раскрытые ни учителями, ни родителями новые грани, мы воспитываем свободных людей, мы стараемся помочь школе и родителям, чтобы дети умели самостоятельно думать, умели высказывать свое мнение, не боялись проявлять эмоции, любили окружающих людей. В итоге хочется выпустить из стен школы молодых людей, которые через какое-то время будут заботиться о нас с вами", — объяснял цель своих детских студий Хабенский. Кстати, занятия в них бесплатные.



© Sputnik Варвара Гертье Актер Константин Хабенский (слева) на открытии студии творческого развития "CLEVER" в Иванове

При этом про политику он говорить не любит.

"Я не участвую в политике и не хожу ни на какие заседания. Когда на получении народного артиста я надел значок "Дети вне политики", я не чувствовал себя героем. Я надел значок, потому что знал, что так надо. Я не считаю себя смелым, я считаю себя нормальным", — говорит именинник.