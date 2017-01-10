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Отпадное средневековье: 20 остроумных надписей, по-новому преподносящих старинные картины
11.01.2017 19:43 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум решил показать читателю, что если добавить на такие изображения остроумные подписи, то Средние века становятся не такими грустными!
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В Средневековье у людей было не так уж и много поводов для радости. Об этом свидетельствуют многочисленные мрачные картины, которые дошли до наших времён. Но...
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