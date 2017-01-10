﻿ Отпадное средневековье: 20 остроумных надписей, по-новому преподносящих старинные картины. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Отпадное средневековье: 20 остроумных надписей, по-новому преподносящих старинные картины

11.01.2017 19:43 — Калейдоскоп | Фактрум  
Размер текста:
A
A
A

Фактрум решил показать читателю, что если добавить на такие изображения остроумные подписи, то Средние века становятся не такими грустными!

Отпадное средневековье: 20 остроумных надписей, по-новому преподносящих старинные картины

Отпадное средневековье: 20 остроумных надписей, по-новому преподносящих старинные картины

Отпадное средневековье: 20 остроумных надписей, по-новому преподносящих старинные картины

Отпадное средневековье: 20 остроумных надписей, по-новому преподносящих старинные картины

Отпадное средневековье: 20 остроумных надписей, по-новому преподносящих старинные картины

Отпадное средневековье: 20 остроумных надписей, по-новому преподносящих старинные картины

Отпадное средневековье: 20 остроумных надписей, по-новому преподносящих старинные картины

Отпадное средневековье: 20 остроумных надписей, по-новому преподносящих старинные картины

Отпадное средневековье: 20 остроумных надписей, по-новому преподносящих старинные картины

Отпадное средневековье: 20 остроумных надписей, по-новому преподносящих старинные картины

Отпадное средневековье: 20 остроумных надписей, по-новому преподносящих старинные картины

Отпадное средневековье: 20 остроумных надписей, по-новому преподносящих старинные картины

Отпадное средневековье: 20 остроумных надписей, по-новому преподносящих старинные картины

Отпадное средневековье: 20 остроумных надписей, по-новому преподносящих старинные картины

Отпадное средневековье: 20 остроумных надписей, по-новому преподносящих старинные картины

Отпадное средневековье: 20 остроумных надписей, по-новому преподносящих старинные картины

Отпадное средневековье: 20 остроумных надписей, по-новому преподносящих старинные картины

Отпадное средневековье: 20 остроумных надписей, по-новому преподносящих старинные картины

 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Средневековье у людей было не так уж и много поводов для радости. Об этом свидетельствуют многочисленные мрачные картины, которые дошли до наших времён. Но...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Новогодняя головоломка, с решением которой может справиться не каждый
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика