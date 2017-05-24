В советских журналах довольно часто публиковались различные туристические головоломки. Одну их таких мы предлагаем решить и вам. Внимательно посмотрите на картинку. Сможете ли вы ответить правильно на все вопросы? Помните, значение имеет каждая мелочь. Опирайтесь на логику и нестандартное мышление. Итак, приступим!

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эта советская головоломка проверит вашу логику и наблюдательность В советских журналах довольно часто публиковались различные туристические головоломки. Одну их таких мы предлагаем решить и вам. Внимательно посмотрите на...