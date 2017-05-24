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Эта советская головоломка проверит вашу логику и наблюдательность

25.05.2017 13:24 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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В советских журналах довольно часто публиковались различные туристические головоломки. Одну их таких мы предлагаем решить и вам. Внимательно посмотрите на картинку. Сможете ли вы ответить правильно на все вопросы? Помните, значение имеет каждая мелочь. Опирайтесь на логику и нестандартное мышление. Итак, приступим!Эта советская головоломка проверит вашу логику и наблюдательность

 
 
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В советских журналах довольно часто публиковались различные туристические головоломки. Одну их таких мы предлагаем решить и вам. Внимательно посмотрите на...

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