|
Этот пес – лучший агент по продаже подержанных авто
25.05.2017 20:54 — Калейдоскоп | Flytothesky
«Наши цены неприлично низкие, потому что я не умею читать».
Покупка машины порой бывает утомительной процедурой. К счастью, есть агент по продаже авто, который всегда готов помочь.
Знакомьтесь,
Крошечная собака, чье настоящее имя Джильда, является звездой популярного видео на YouTube, где она торгует машинами от придуманной компании Brus Griffin’s Motor World.
«Наши цены неприлично низкие, потому что я не умею читать! – так хвастается Брюс Гриффин, позируя в подержанной машине. – Может ли собака продавать автомобили? Наверное, нет. Покупайте скорее себе машину, пока нас не поймали!»
У Стеф, владелицы Брюса-Джильды, есть еще один брюссельский гриффон по имени Грифф. Хозяйка собак рассказывает, что вдохновение для съемки минифильма пришло к ней после того, как она купила на барахолке крохотный костюмчик для своего маленького актера-кормильца.
«Я иногда покупаю им наряды, потому что это весело и отлично подходит для фотосессий, – рассказывает Стеф. – Костюмчик стоил всего 4 доллара, и он окупился хотя бы тем, что здорово поднял нам настроение».
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии