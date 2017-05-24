Этот пес – лучший агент по продаже подержанных авто

«Наши цены неприлично низкие, потому что я не умею читать».

Покупка машины порой бывает утомительной процедурой. К счастью, есть агент по продаже авто, который всегда готов помочь.

Знакомьтесь, Брюс Гриффин , очаровательный брюссельский гриффон, которому можно доверять, потому что эта бизнес-леди одета в костюм и галстук.

Крошечная собака, чье настоящее имя Джильда, является звездой популярного видео на YouTube, где она торгует машинами от придуманной компании Brus Griffin’s Motor World.

«Наши цены неприлично низкие, потому что я не умею читать! – так хвастается Брюс Гриффин, позируя в подержанной машине. – Может ли собака продавать автомобили? Наверное, нет. Покупайте скорее себе машину, пока нас не поймали!»

У Стеф, владелицы Брюса-Джильды, есть еще один брюссельский гриффон по имени Грифф. Хозяйка собак рассказывает, что вдохновение для съемки минифильма пришло к ней после того, как она купила на барахолке крохотный костюмчик для своего маленького актера-кормильца.

«Я иногда покупаю им наряды, потому что это весело и отлично подходит для фотосессий, – рассказывает Стеф. – Костюмчик стоил всего 4 доллара, и он окупился хотя бы тем, что здорово поднял нам настроение».