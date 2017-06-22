Слон, проживший в цепях 50 лет, был освобожден

Около 51 года 70-летний слон Гаджрай, принадлежавший королевской семье индийского штата Аундх, выполнял свои обязанности храмового слона, принимая участие в празднествах и процессиях.

Совсем недавно его жизнь кардинально изменилась в лучшую сторону! Гаджрай, чье имя переводится как «Царь слонов», наконец был освобожден от своих обязанностей и передан организации по спасению и реабилитации дикой природы Wildlife SOS . Слону предстоит долговременное лечение и пожизненный уход. Кампания PETA привлекла внимание к мучениям Гаджрая, и когда любители слонов со всего мира узнали о состоянии здоровья слона, они активно вмешались в его судьбу.

Обследование показало, что Гаджрай нуждается в медицинской помощи: у него абсцесс ногтей, который может распространиться на кость, плюс абсцесс тазобедренного сустава и травмированные подошвы ног. Это сделало его кандидатом на пожизненное медицинское обслуживание в Центре сохранения дикой природы Wildlife SOS в Матхуре, штат Уттар-Прадеш.

Королевская семья Аундха тепло попрощалась с Гаджраем, а вот местные жители отнеслись эмоционально и даже враждебно к его отъезду. Толпа была недовольна, и атмосфера стала достаточно накаленной. В дело пришлось вмешаться полиции, и спасательная команда Wildlife SOS увезла слона.

Точнее, Гаджрая увезла «Скорая помощь для слонов», единственная индийская спасательная бригада для животных. Так слон отправился в путешествие длиной в 1500 км вместе со специалистами-ветеринарами, фельдшерами и спасателями в свой новый дом.

Когда «Скорая помощь для слонов» прибыла в Центр Wildlife SOS, Гаджрай сначала осторожно потрогал землю хоботом, а потом вышел из машины. Первый раз в жизни он передвигался без цепей на ногах и в сопровождении ветеринаров к своему новому дому, где он будет жить без страха и страданий, и он больше не будет вынужден снова работать в храме или на церемониях!

Гаджрай теперь спокойно проводит свои дни, жуя свежие фрукты и зелень, плескаясь в своем личном бассейне и принимая пылевые ванны. Ветеринары начали лечить его ногу и другие болезни, разработав для слона специальную диету с пищевыми добавками, чтобы восстановить его силы.

Гаджрай в Аундхе до освобождения





Жизнь его вряд ли можно было назвать счастливой





У немолодого слона серьезные абсцессы ногтей на правой передней ноге и левой задней ноге, которые требуют немедленного лечения





Толпа собралась вокруг машины спасательной команды Wildlife SOS в Аундхе





Гаджрай входит в машину «Скорой помощи для слонов»





Сотрудники Wildlife SOS с нетерпением ждут прибытия Гаджрая





70-летний слон Гаджрай и его первые шаги свободы в Центре Wildlife SOS в Матхуре





Гаджрай принимает первую пылевую ванну в своем новом доме





Путь Гаджрая к свободе

Текст: Flytothesky.ru