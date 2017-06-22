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Слон, проживший в цепях 50 лет, был освобожден
23.06.2017 21:12 — Калейдоскоп | Flytothesky
Около 51 года 70-летний слон Гаджрай, принадлежавший королевской семье индийского штата Аундх, выполнял свои обязанности храмового слона, принимая участие в празднествах и процессиях.
Совсем недавно его жизнь кардинально изменилась в лучшую сторону! Гаджрай, чье имя переводится как «Царь слонов», наконец был освобожден от своих обязанностей и передан организации по спасению и реабилитации дикой природы
Обследование показало, что Гаджрай нуждается в медицинской помощи: у него абсцесс ногтей, который может распространиться на кость, плюс абсцесс тазобедренного сустава и травмированные подошвы ног. Это сделало его кандидатом на пожизненное медицинское обслуживание в Центре сохранения дикой природы Wildlife SOS в Матхуре, штат Уттар-Прадеш.
Королевская семья Аундха тепло попрощалась с Гаджраем, а вот местные жители отнеслись эмоционально и даже враждебно к его отъезду. Толпа была недовольна, и атмосфера стала достаточно накаленной. В дело пришлось вмешаться полиции, и спасательная команда Wildlife SOS увезла слона.
Точнее, Гаджрая увезла «Скорая помощь для слонов», единственная индийская спасательная бригада для животных. Так слон отправился в путешествие длиной в 1500 км вместе со специалистами-ветеринарами, фельдшерами и спасателями в свой новый дом.
Когда «Скорая помощь для слонов» прибыла в Центр Wildlife SOS, Гаджрай сначала осторожно потрогал землю хоботом, а потом вышел из машины. Первый раз в жизни он передвигался без цепей на ногах и в сопровождении ветеринаров к своему новому дому, где он будет жить без страха и страданий, и он больше не будет вынужден снова работать в храме или на церемониях!
Гаджрай теперь спокойно проводит свои дни, жуя свежие фрукты и зелень, плескаясь в своем личном бассейне и принимая пылевые ванны. Ветеринары начали лечить его ногу и другие болезни, разработав для слона специальную диету с пищевыми добавками, чтобы восстановить его силы.
Гаджрай в Аундхе до освобождения
Жизнь его вряд ли можно было назвать счастливой
У немолодого слона серьезные абсцессы ногтей на правой передней ноге и левой задней ноге, которые требуют немедленного лечения
Толпа собралась вокруг машины спасательной команды Wildlife SOS в Аундхе
Гаджрай входит в машину «Скорой помощи для слонов»
Сотрудники Wildlife SOS с нетерпением ждут прибытия Гаджрая
70-летний слон Гаджрай и его первые шаги свободы в Центре Wildlife SOS в Матхуре
Гаджрай принимает первую пылевую ванну в своем новом доме
Путь Гаджрая к свободе
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Около 51 года 70-летний слон Гаджрай, принадлежавший королевской семье индийского штата Аундх, выполнял свои обязанности храмового слона, принимая участие в...
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