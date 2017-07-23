Если ваш близкий человек теряет своего близкого человека: 5 действенных советов

Мы все знаем, что жизнь коротка, и что смерть со временем придет ко всем нам, и все же мы бесконечно потрясены, когда это происходит с кем-то, кого мы любим. Плохая новость: полностью от потери вы никогда не оправитесь – вы просто никогда не забудете этого человека. Хорошая новость: смерть – это неизбежный этап. Это финал и еще одно напоминание, что нужно ценить жизнь здесь и сейчас. Это момент переосмысления. Если близкий вам человек сейчас проходит через этот момент, помогите ему справиться с этим. Когда кто-то, кого вы уважаете и любите, скорбит о потере близкого, правильные слова бывает очень трудно подобрать.





1. Скорбящий человек понимает, что время исцеляет раны, и не нужно ему об этом лишний раз напоминать

Когда вам плохо, все хотят сказать, что время лечит, но никто точно не объяснит, что вам делать, и как справляться именно сейчас. Потому что сейчас вам не спится. Сейчас вы все еще слышите его голос, чувствуете его запах и чувствуете его присутствие, хотя знаете, что его уже нет. Да, вы в курсе о силе времени, но не знаете, как справляться с собственной сильной болью. Поймите это и будьте внимательны к скорбящему человеку. Не стоит напоминать ему, что время исцеляет. Просто покажите ему, что вы рядом.

2. Горе не проходит моментально, но дни со временем становятся легче

После потери близкого человека вы не поймете и не примете это сразу. Вы теряете его потихоньку: неделями, месяцами, годами. Каждый тоскует по-своему. Однако вы можете быть уверены в том, что горе никогда полностью не исчезает. Мы считаем, что осознали и приняли, что человека больше нет, но временами боль будет снова приходить. Поэтому отношение к скорбящему человеку требует огромного терпения.

3. Скорбь опустошает человека, и самостоятельно от неё избавиться вы не можете

Опустошение – общий побочный эффект от скорби. Вы можете в какой-то момент чувствовать себя в порядке и в другой момент – полностью убитым горем. Вы меняете планы, рано уходите с вечеринок или мало общаетесь. Это нормально. Потому поймите того человека, который через это проходит и не воспринимайте его поведение лично. Все ваши действия и слова должны быть тактичными и мягкими. Этот человек наверняка нуждается в понимании и поддержке.

4. Скорбящий человек тоже хочет снова улыбаться, потому помогите ему вспомнить, как это делается

Горе способно или поглотить, или сделать человека светлее. Это зависит от нашего отношения и того, на чем мы фокусируемся. Когда человек внезапно уходит, мы вдруг видим, что это были не просто встречи за кофе и разговоры или еще один день в офисе. Это был целый мир! Потеря мотивирует нас к более глубокому осознанию красоты жизни и ценности отношений. Когда это происходит с кем-то вам близким, помогите ему сосредоточиться на тех хороших временах, при воспоминании о которых стоит улыбаться. Помогите ему уравновесить ощущение потери с чувством благодарности за то, что ушедший человек был в их жизни.

5. Горе может быть тяжким грузом, но также и ценным лекарством для заживления ран

Мы иногда привыкаем к грузу тоски и печали и тому, как они поглощают нас. Горе может стать частью нас. И лучше всего, чтобы оно стало здоровой частью. Мы вряд ли сможем полностью прекратить горевать, поскольку не перестанем любить человека, которого потеряли, но мы можем действенно использовать нашу любовь к нему в настоящем. Ушедший человек будет жить в сердце, а мы будем продолжать развиваться и расти, даже с этой раной. Это похоже на сломанную ногу, которая даже зажив все еще болит, когда вы танцуете. Но вы все равно танцуете, хоть и немного прихрамывая.

Текст: Flytothesky.ru