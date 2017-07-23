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Только самые внимательные найдут выход из этого лабиринта за 10 секунд

24.07.2017 14:40 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Сыграем в игру? Вы наверняка уже сталкивались с подобными головоломками. Ваша задача проста: найти выход из этого хитрого лабиринта всего за 10 секунд. Скорее всего, вам понадобится больше времени. Если не получится выйти из лабиринта традиционным способом (от входы к выходу), попробуйте решить задачу в обратном порядке (от выхода к входу).

Приступайте!

Только самые внимательные найдут выход из этого лабиринта за 10 секунд

 
 
 
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Сыграем в игру? Вы наверняка уже сталкивались с подобными головоломками. Ваша задача проста: найти выход из этого хитрого лабиринта всего за 10 секунд. Скорее всего,...

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