Только самые внимательные найдут выход из этого лабиринта за 10 секунд

Сыграем в игру? Вы наверняка уже сталкивались с подобными головоломками. Ваша задача проста: найти выход из этого хитрого лабиринта всего за 10 секунд. Скорее всего, вам понадобится больше времени. Если не получится выйти из лабиринта традиционным способом (от входы к выходу), попробуйте решить задачу в обратном порядке (от выхода к входу).

Приступайте!



