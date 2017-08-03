Какие секреты о своей работе могут поведать стюардессы?

Итак, секреты из первых уст о том, каково быть стюардессой.





1. Когда дверь самолета открыта, нам не платят

Все время перед полетом, когда пассажиры усаживаются и ждут, не отражается на нашей зарплате. Авиакомпании платят нам исключительно за «время полета». Отсчет начинается, когда дверь самолета закрывается. Задержка вылета и отмена рейса затрагивают нас так же, как и пассажиров, хотя даже больше.

2. Жесткая конкуренция

Когда в 2010 компания Delta объявила о тысяче вакансий, она получила более 100 тысяч заявок. Даже конкурс в Гарвард и то ниже! Все это означает, что большинство кандидатов должны иметь высшее образование. Я даже знаю юристов и врачей, которые сменили карьеру.

3. Рост имеет значение

В 1960-х существовали строгие требования: обязательно незамужние и бездетные стюардессы должны были быть выше 1,57 м, весить максимум 59 кг и увольняться к 32 годам. В результате стюардессы в среднем работали не более полутора лет. В 1970-х авиакомпании изменили правила под давлением общественности. Первым делом появился обязательный пенсионный возраст. К 1980-м исчезло требование, касающееся брака. Лимиты веса отменили в 1990-х годах. А сегодняшняя стюардесса должна быть от 1,60 до 1,85 м в зависимости от самолета.

4. Нас увольняют по странным причинам

Новички-стюардессы находятся на строгом испытательном сроке в течение полугода. Я помню одну новенькую, уволенную за то, что она повязала свой форменный свитер на бедра. Еще одна новенькая потеряла работу за бесплатные полеты домой. (Это правило не действует до окончания испытательного срока). Когда мы болеем, нам нельзя летать, даже как пассажир и другой авиакомпанией. Это является основанием для моментального увольнения.

5. Диетическая кола – наше наказание!





Диетическая кола отбирает массу времени для разлива – в ней больше всего газа, особенно на высоте в 10 км. Пока я наливаю один стакан этой колы, я могу обслужить минимум трех пассажиров другими напитками.

6. Если вы захотите пронести в самолет мертвое тело, мы увидим

Как-то пассажир из Майами пытался провезти мертвую мать в дорожной сумке. Зачем? Потому что транспортировка покойников стоит недешево! Цены варьируются, но доставка умершего может стоить до 5000 долларов. У моей коллеги был такой случай. Она заметила на борту мертвого пассажира, хотя его дочь и жена заверяли ее, что ему просто плохо от гриппа. На полпути самолету пришлось незапланированно садиться.

7. Мы увидим, когда вы захотите присоединиться к Mile High Club





Если в туалет огромная очередь людей, в девяти из десяти случаев какой-то пассажир попросит стюардессу вмешаться. Честно говоря, заниматься сексом на высоте в туалете не запрещено. Зато запрещено не подчиняться командам экипажа. Когда мы просим вас прекратить свои действия, непременно остановитесь!

8. Мы – основная защита в случае преступлений

Нам приходится сотрудничать с полицией, и это важная часть нашей работы. Все началось с Сандры Фиорини, стюардессы American Airlines, которая сообщила о 18-летнем парне с новорожденным с еще прикрепленной пуповиной и без матери в поле зрения, только два подгузника и бутылка молока для 6-часового полета. С тех пор стюардесс стали обучать тому, что нужно делать и кому сообщать.

9. Старшинство означает более короткие юбки

Наш срок пребывания на работе влияет на иерархию в нашей квартире на 20 стюардесс. Старшинство – это разница между верхней или нижней койкой, а также как далеко ваша кровать от входной двери. Старшинство даже влияет на длину наших юбок – мы не можем поднять их выше установленного в первые полгода. С выслугой лет уже можно немного показать ноги.

10. Вы не знаете, что такое сильная турбулентность

С 1980 в США в результате турбулентности погибло всего три человека. Из них двое не воспользовались ремнями безопасности. В течение того же периода времени было зафиксировано более трех сотен серьезных травм от турбулентности, причем две трети жертв были стюардессами. Что означают эти цифры? Это значит, что вы, скорее всего, получите травму от падающего багажа. В некоторых авиакомпаниях травмы стюардессы классифицируются как служебные только во время так называемой «экстремальной турбулентности», когда пилот теряет контроль над самолетом. Поскольку никто не хочет экстренно сажать самолет, пилоты стараются не использовать этот сигнал.

Текст: Flytothesky.ru