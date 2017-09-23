Почему путешествие на Марс может стать очень дискомфортным для людей?

Идея изучения и посещения Марса перешла от футуристической мечты к вполне реальной цели. Уже существует множество организаций, которые проводят эксперименты и планируют визиты на Красную планету. Однако ученые предупреждают, что еще очень рано рассматривать Марс как «следующую Землю», способную удовлетворить все потребности человечества. Тем не менее, если ваше любопытство перевешивает страхи, вы должны знать, что вас фактически ждет на Марсе.





1. Одиночество





Оно может на самом деле вызвать серьезные проблемы с психикой. Даже если Марс станет популярен среди путешественников, компании для взаимодействия с себе подобными у вас там не будет – вам останется только общаться с техникой и роботами.

2. Потеря мышечной массы

Изменение силы тяжести оказывает огромное влияние на мышечную структуру тела. На Земле мы почти не замечаем работу наших «антигравитационных» мышц, а именно четырехглавых мышц и мышц ног, шеи и спины. Без привычного давления тяжести они будут атрофироваться. Таким образом, пока невозможно изучить долгосрочные последствия жизни на Марсе для вашего общего здоровья.

3. Нехватка кислорода





На Марсе нет столько кислорода, как на Земле, а ведь наши тела нуждаются в нем практически для всех жизненных функций: от дыхания и пищеварения до деления клеток и роста. Хотя не исключено, что в будущем можно будет выделять кислород из углекислого газа, который составляет 95 % атмосферы Марса.

4. Экстремальные температуры





Атмосфера Марса настолько «тонкая», что на планете почти невозможно удержать тепло. Средняя её температура минус 62 ° С. И это очень холодно. Человеческие организмы с трудом выдерживают такие экстремальные морозы.

5. Невероятно долгое время в пути





Хотя зонды могут добраться до Марса в мгновение ока, отправка туда людей займет куда больше времени. Путешествие (или полет) будет длиться от 400 до 500 дней. Вы к этому готовы?

6. Радиация





Прежде всего, вы подвергнетесь воздействию радиации на пути к Марсу. Как галактические космические лучи (GCR), так и солнечные энергетические частицы (SEP) могут нанести необратимый ущерб организму человека. Просто пребывание на Красной планете предполагает радиацию в 100 раз выше, чем на Земле, а поездки туда и обратно еще более рискованны.

7. Клаустрофобия





Перед тем как отобрать людей в экипаж, NASA и другие организации космических полетов проверяют людей на экстремальную клаустрофобию. Сидеть внутри маленького, темного места в течение неопределенного времени – это не отдых и релаксация, а настоящее испытание. Представьте, что вы должны провести остаток своей жизни на Марсе, курсируя между маленькими отсеками и станциями, чтобы избежать радиации и поддерживать нужный уровень кислорода. Вы никогда не сможете путешествовать за пределами своего лагеря без скафандра и шлема.

8. Враждебные жизненные формы





Хотя до сих пор не найдено убедительных доказательств разумной жизни, существование внеземных микроорганизмов почти гарантировано. Кроме того, вероятность наличия других форм жизни настолько высока, что почти не вызывает сомнений. Так что не исключены шансы встретить марсианские жизненные формы, которые могут быть как дружественными, так и враждебными. Это вам не вредный сосед по комнате!

9. Деформирование глаз и потеря зрения





У многих космонавтов по возвращению на Землю начинались проблемы со здоровьем. Они длились много лет или становились постоянными. Были зафиксированы изменения зрения, а также мозговой и спинномозговой жидкостей. Виновником, возможно, является внутричерепная гипертензия или высокое давление на мозг и позвоночник. Иными словами, чем дольше вы пребываете в измененном состоянии гравитации, тем выше риск возникновения таких медицинских проблем.

10. Космическое безумие





Ученые всерьез обеспокоены тем, что путешественники в космосе в конечном итоге станут импульсивными и суицидальными искателями острых ощущений. Попадание в небольшие пространства и отсутствие современных удобств вряд ли хорошо повлияет на психику. Конечно, идея космического безумия звучит скорее, как простая страшилка, тем не менее, уже были примеры людей, которые не смогли справиться с давлением пространства. Последствия изменения гравитации плохо изучены, и вы не можете быть уверенным в том, как поведет себя ваш мозг.

Текст: Flytothesky.ru