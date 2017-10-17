МИНСК, 18 окт — Sputnik. Творческая группа нашумевшей картины "Матильда" в настоящее время старается не отвлекаться на споры вокруг ленты, а готовиться к премьере, которая запланирована на 26 октября, рассказал в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik продюсер "Матильды" Алексей Рязанцев.

Рязанцев приехал в Минск вместе с исполнителем роли Александра III народным артистом России Сергеем Гармашем, чтобы представить картину в рамках предпремьерного показа в среду в столичном кинотеатре "Москва".

"Мы сосредоточены на том, чтобы доставить копии во все кинотеатры к 26 октября. Что же касается заявлений Поклонской, наверное, уважаемый депутат имеет право высказывать позицию, призывать к чему-то. Но у картины есть прокатное удостоверение, выданное Министерством культуры на законных основаниях. И, честно говоря, комментировать здесь что-то сложно", — сказал Рязанцев.

"Матильда" — новый фильм режиссера Алексея Учителя, посвященный истории любви между наследником престола Николаем II и балериной Матильдой Кшесинской.

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Депутат Госдумы Наталья Поклонская задолго до выхода картины в прокат обвинила авторов сначала в оскорблении Николая II, признанного Русской православной церковью святым, а затем еще и в нецелевом использовании средств.

Ни один рубль не пострадал

Сценарий если и менялся, то незначительно, заявил продюсер. Не было никаких существенных правок, которые бы перевернули эту историю, заявленную в Фонд кино и под которую выделялись деньги, с ног на голову.

"После одного из первых просмотров в Министерстве культуры все сказали, что "с экрана льются деньги". Поэтому говорить, что что-то не так сделали или показали, или, что еще хуже, что-то куда-то спрятали, некорректно. Прошло более десятка проверок: налоговая, прокуратура, ГУВД, МВД. Разве что общество охраны животных нас не проверяло, а так все уже были. Могу честно сказать: ни одно животное и ни один рубль не пострадали. Все было вложено в картину", — сказал продюсер картины.

Касательно возможного оскорбления чувств верующих, Рязанцев напомнил, что было несколько экспертиз Генеральной прокуратуры России. И ни одна из них не усмотрела ничего предосудительного.

Прокатные удостоверения картина получила и в Беларуси, и в Казахстане

"Это были серьезные аудитории, с привлечением специалистов, экспертов, психологов, с участием государственных организаций, которые принимают решение о выдаче подобных документов. И нигде это не вызвало даже намека на то, чтобы хоть в чем-то согласиться с теми выводами, которые сделала госпожа Поклонская. Поэтому у нас даже нет мыслей вступать в эту полемику. Мы считаем, что главным судьей будет зритель", — заявил Рязанцев.

О реакции Церкви и интересе в мире

В Беларуси проблема с прокатом Матильды возникла только в Могилеве. Местный руководитель киновидеопроката согласовала показ картины лишь в одном кинотеатре областного центра и еще в одном зале Бобруйска.



© Sputnik / Виктор Толочко Глава БПЦ митрополит Павел призвал не ходить на "Матильду"

По словам регионального представителя компании-прокатчика Алина Малаховой, такое решение в Могилеве было принято из-за "личного морального несогласия" с авторами картины.

Ранее предстоятель Белоруской православной церкви митрополит Минский и Заславский Павел призвал верующих игнорировать киноленту. Но при этом подчеркнул, что "никакой агрессии со стороны верующих не должно быть".

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"Батюшка, скорее всего, не видел этого фильма. Думаю, он полагался на мнения, прозвучавшие ранее. Потому что даже Митрополит всея Руси преподобный Кирилл, говоря о фильме, не называя его впрямую, призвал не путать исторические факты и вымысел, который превращается в ложь. Художественное произведение всегда подразумевает небольшой вымысел. Но я думаю, что в нашем случае, в нашем фильме это не выглядит противоречиво, что требует такого отношения", — заметил Рязанцев.