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Продюсер "Матильды" о съемках, Поклонской и реакции белорусской церкви
18.10.2017 12:35 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 окт — Sputnik. Творческая группа нашумевшей картины "Матильда" в настоящее время старается не отвлекаться на споры вокруг ленты, а готовиться к премьере, которая запланирована на 26 октября, рассказал в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik продюсер "Матильды" Алексей Рязанцев.
Большинство кинотеатров Могилева не покажут "Матильду"
Рязанцев приехал в Минск вместе с исполнителем роли Александра III народным артистом России Сергеем Гармашем, чтобы представить картину в рамках предпремьерного показа в среду в столичном кинотеатре "Москва".
"Мы сосредоточены на том, чтобы доставить копии во все кинотеатры к 26 октября. Что же касается заявлений Поклонской, наверное, уважаемый депутат имеет право высказывать позицию, призывать к чему-то. Но у картины есть прокатное удостоверение, выданное Министерством культуры на законных основаниях. И, честно говоря, комментировать здесь что-то сложно", — сказал Рязанцев.
"Матильда" — новый фильм режиссера Алексея Учителя, посвященный истории любви между наследником престола Николаем II и балериной Матильдой Кшесинской.
Депутат Госдумы Наталья Поклонская задолго до выхода картины в прокат обвинила авторов сначала в оскорблении Николая II, признанного Русской православной церковью святым, а затем еще и в нецелевом использовании средств.
Ни один рубль не пострадал
Сценарий если и менялся, то незначительно, заявил продюсер. Не было никаких существенных правок, которые бы перевернули эту историю, заявленную в Фонд кино и под которую выделялись деньги, с ног на голову.
© Sputnik/ Александр Кряжев
"После одного из первых просмотров в Министерстве культуры все сказали, что "с экрана льются деньги". Поэтому говорить, что что-то не так сделали или показали, или, что еще хуже, что-то куда-то спрятали, некорректно. Прошло более десятка проверок: налоговая, прокуратура, ГУВД, МВД. Разве что общество охраны животных нас не проверяло, а так все уже были. Могу честно сказать: ни одно животное и ни один рубль не пострадали. Все было вложено в картину", — сказал продюсер картины.
Касательно возможного оскорбления чувств верующих, Рязанцев напомнил, что было несколько экспертиз Генеральной прокуратуры России. И ни одна из них не усмотрела ничего предосудительного.
Прокатные удостоверения картина получила и в Беларуси, и в Казахстане
"Это были серьезные аудитории, с привлечением специалистов, экспертов, психологов, с участием государственных организаций, которые принимают решение о выдаче подобных документов. И нигде это не вызвало даже намека на то, чтобы хоть в чем-то согласиться с теми выводами, которые сделала госпожа Поклонская. Поэтому у нас даже нет мыслей вступать в эту полемику. Мы считаем, что главным судьей будет зритель", — заявил Рязанцев.
О реакции Церкви и интересе в мире
В Беларуси проблема с прокатом Матильды возникла только в Могилеве. Местный руководитель киновидеопроката согласовала показ картины лишь в одном кинотеатре областного центра и еще в одном зале Бобруйска.
© Sputnik / Виктор Толочко
По словам регионального представителя компании-прокатчика Алина Малаховой, такое решение в Могилеве было принято из-за "личного морального несогласия" с авторами картины.
Ранее предстоятель Белоруской православной церкви митрополит Минский и Заславский Павел призвал верующих игнорировать киноленту. Но при этом подчеркнул, что "никакой агрессии со стороны верующих не должно быть".
"Батюшка, скорее всего, не видел этого фильма. Думаю, он полагался на мнения, прозвучавшие ранее. Потому что даже Митрополит всея Руси преподобный Кирилл, говоря о фильме, не называя его впрямую, призвал не путать исторические факты и вымысел, который превращается в ложь. Художественное произведение всегда подразумевает небольшой вымысел. Но я думаю, что в нашем случае, в нашем фильме это не выглядит противоречиво, что требует такого отношения", — заметил Рязанцев.
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Накануне предпремьерного показа ленты Алексея Учителя "Матильда", который состоится в среду в кинотеатре "Москва", продюсер картины ответил на вопросы журналистов...
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