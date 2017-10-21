Знаки зодиака, которые нарушают чужое личное пространство (от большей степени к меньшей)

Любопытство не порок, – сказано не нами. Нам интересны другие люди, а мы интересны им. Однако у любопытства должны быть границы, ведь у каждого из нас есть свое собственное и святое – личная жизнь. Другим туда просто нельзя. Давайте рассмотрим, как знаки зодиака нарушают чужое личное пространство: от большей степени к меньшей.





1. Скорпион

До неприличия любопытный знак зодиака. Ему всегда хочется знать, чем занимаются другие. Если он увидит, что вы что-то скрываете – тогда берегитесь! Задавая вам множество вопросов о вашей личной жизни, Скорпион просто не понимает, что этим вторгается в ваше личное пространство. Вот интересно ему, что происходит в вашей жизни, и все тут!

2. Лев

Лев никоим образом не стесняется своего любопытства. Да и как иначе? Если вы ему близки, то он обязан знать малейшие детали вашей личной жизни. Лев постоянно задает вам неудобные вопросы и наделяет себя правом знать о вас всё. И хотя это вас безумно раздражает, этот знак не понимает, что переходит всяческие границы.

3. Рак

Если Рак с кем-нибудь встречается, он может быть весьма подозрительным по отношению к своему партнеру. Его неуверенность заставляет Рака даже начать шпионить. Если этот знак считает, что партнер что-то скрывает, он начинает дышать тому буквально в шею и требовать, чтобы он докладывал ему всё, что происходит в его жизни.

4. Стрелец

Стрелец постоянно интересуется у других об очень личных моментах в их жизни. Он не понимает, что у людей существуют свои границы, и что о некоторых вещах они предпочли бы умолчать. Для Стрельца нормально и естественно задавать чересчур интимные вопросы людям, с которыми он только что познакомился.

5. Водолей

Водолею всегда любопытно: а что же происходит в жизни других людей? Он будет спрашивать вас о том, как развивается ваш роман, о вашем финансовом положении и еще обо всем, что только придет ему в голову. Водолею постоянно интересно, чем занимаются окружающие, и он искренне недоумевает, почему люди не всегда отвечают на его вопросы.

6. Телец

Телец просто обожает узнавать о том, что творится вокруг него, и порой перегибает палку. Если Телец находится в отношениях, он задает партнеру множество вопросов о его прошлых связях, семье и т.д. Тем, кто его мало знает, такое поведение может показаться грубым вторжением в личное пространство, но в реальности Тельцу просто интересно знать о жизни других людей.

7. Весы

Весы стараются уважать пространство и границы своих собеседников. Однако им не всегда удается сдержаться, и время от времени они проявляют свое любопытство. Если вы встречаетесь с Весами и однажды забудете свой телефон, будьте уверены – Весы обязательно почитают все ваши сообщения, а потом станут допрашивать вас, что все это значит.

8. Дева

Дева ценит и уважает личную жизнь других людей. Она не задает вопросов, на которые им заметно неудобно отвечать. Дева никогда не сделает ничего подлого или некрасивого: например, не начнет читать чей-либо личный дневник без разрешения хозяина. Обычно она все понимает, когда дело касается личного пространства.

9. Близнецы

Близнецы уважают как свои границы, так и чужие. Они не будут спрашивать вас о ваших личных делах и избегают тем, о которых вы, как они знают, не желаете говорить. Этот знак не лезет никому в душу и не пристает с неуместными вопросами.

10. Козерог

Козерог считается человеком зрелым и ответственным. Ему наплевать на сплетни и слухи, и он не сует свой нос в чужую личную жизнь. Козерог уважает границы вашего личного пространства и не будет раздражать вас вопросами о том, что вы делаете на выходных, с кем вы встречаетесь и т.д.

11. Овен

Овен считает важным уважать чужие границы. Он всегда тактично подвинется или сделает шаг в сторону, чтобы дать вам больше места в этом плане. Овен никогда не станет рыться в ваших вещах или задавать вам чересчур личные вопросы, считая это неуместным и неприличным.

12. Рыбы

Рыбы стараются всегда быть внимательными, когда дело касается личного пространства другого человека. Этот знак деликатен и не переходит границ. Они считают неприемлемым лезть в чужую жизнь без спроса. Если вы имеете дело с Рыбами, то можете быть уверены: они никогда не будут вас смущать и тревожить.

Текст: Flytothesky.ru