Гороскоп трудоголиков по знакам зодиака

Давайте разберемся подробнее, кто из 12 знаков зодиака способен круглые сутки проводить на работе, лишь бы довести начатое до конца, а кому нужен пинок для того, чтобы встать с кровати и заняться делом.





Овны по натуре целеустремленные, напористые и стрессоустойчивые. Они работают даже не потому, что труд приносит доход. Работа для них – это отличный способ самоутвердиться и перешагнуть конкурентов. Представители этого знака становятся хорошими руководителями и успешными предпринимателями. Подчиненные их за это уважают.

Тельцы, несмотря на присущую им домовитость и медлительность, к работе относятся весьма серьезно. Они хорошие исполнители и ответственные сотрудники. Порученная Тельцу работа всегда будет выполнена в срок и на высшем уровне. Такой подход к работе позволяет им быстро взлететь по карьерной лестнице и добиться немалых успехов в профессии.

Назвать Близнецов отчаянными трудоголиками сложно, но в большинстве своем они все-таки неплохо устраиваются в жизни, имеют стабильный высокий доход и уважение коллег. Близнецы отличные спикеры. Они коммуникабельны и всегда открыты к общению и знакомствам. Эти качества помогают им легко совершать сделки и завязывать дружеские отношения с компаньонами.

Нельзя сказать, что Раки трудоголики до мозга костей. Да, они серьезно относятся к работе, качественно выполняют поручения начальства и следят за тем, чтобы все задачи были выполнены в срок. Но работа для них – это скорее гарантийный талон, который дает стабильность и вселяет уверенность в завтрашнем дне. Раки боятся остаться незащищенными, поэтому всегда работают на совесть и имеют немалые накопления.

Львы – это тот знак зодиака, для которого работа имеет не меньшее значение, чем семья и личные отношения. Как таковой любви к работе у Львов, скорей всего, нет. Но постоянная занятость и успехи в карьере для них являются неотъемлемой частью жизни. Львы любят деньги, похвалу и уважение. В принципе, всего этого им без труда удается достичь, работая в крупной компании в большом коллективе.

Девы – аналитики и тактики. Работа у них всегда стоит на первом месте, даже несмотря на то, что они высоко ценят семью и домашний уют. Они настолько серьезно подходят к работе, что не остается никаких сомнений в том, что они рано или поздно займут высокое положение и станут финансово успешными. Трудоголизм – их второе я.

Весы в большинстве своем любят не сам труд, а общение в коллективе. Они всегда отдадут предпочтение работе в крупной компании, где большое количество сотрудников и возможны частые командировки. Весы не трудогодики, но умение легко завязывать общение и полюбовно решать спорные рабочие вопросы всегда помогает им иметь хорошую репутацию и быть уважаемыми сотрудниками.

Представители знака зодиака Скорпион – настоящие трудоголики. Они ставят себе высокие цели и любыми возможными и невозможными способами добиваются их. Скорпионы хорошие исполнители и справедливые, но требовательные руководители. Они никогда не будут сидеть на месте и всегда найдут способ заработать себе на удовольствия и достойную жизнь.

Стрельцы, как и Весы, обожают работу в коллективе. Но часто из-за своей любви к общественной деятельности они не успевают в срок доделать работу. К счастью, их харизма и умение договариваться и решать конфликтные вопросы помогают им оставаться уважаемыми партнерами и сослуживцами.

Козерогов можно смело назвать самыми трудолюбивыми представителями зодиакального круга. Они вряд ли смогут расслабиться, пока начатая работа не будет выполнена до конца. Козероги выносливы и непоколебимы, их работа всегда выполняется четко в сроки и наилучшим образом. Вот у кого точно стоит поучиться трудолюбию.

Водолеи не любят работать «на дядю» и заниматься тем, что не приносит им удовольствия. Так как они в большинстве своем свободолюбивы, то они часто выбирают работу вольного характера, где нет четких установок и обязательностей. Если Водолею посчастливится найти работу мечты, он сможет отдаваться ей без остатка и добиться высоких результатов.

Рыбы – это творческие натуры, которые склонны к застою в работе и периодам переоценки ценностей. В коллективе такие работники редко добиваются высокого положения, а вот работая «на себя», Рыбы могут всецело отдаваться любимому делу и выйти на высокий уровень доходов.

Текст: Flytothesky.ru