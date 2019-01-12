ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Этот тест на знание русского языка не могут осилить 4 из 5 человек

13.01.2019 17:38 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Этот тест на знание русского языка не могут осилить 4 из 5 человек

Часто ли вы встречаете людей, которые даже в повседневных переписках не допускают ни одной ошибки и правильно расставляют все знаки препинания? Если да, то вам крайне повезло, ведь таких людей осталось очень мало. Неудивительно, ведь современные технологии изменили и эту часть нашей жизни. Увы, но мы перестали следить за грамотностью. Зачем? Ведь программа сама подчеркнет ошибки. Нам останется только кликнуть несколько раз мышкой. А сможете ли вы пройти наш тест на знание русского языка?

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Часто ли вы встречаете людей, которые даже в повседневных переписках не допускают ни одной ошибки и правильно расставляют все знаки препинания? Если да, то вам...
 
Новости дня
Новости
 
Эти вещи меняют отношение мужчин к браку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика