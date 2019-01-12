Этот тест на знание русского языка не могут осилить 4 из 5 человек





Часто ли вы встречаете людей, которые даже в повседневных переписках не допускают ни одной ошибки и правильно расставляют все знаки препинания? Если да, то вам крайне повезло, ведь таких людей осталось очень мало. Неудивительно, ведь современные технологии изменили и эту часть нашей жизни. Увы, но мы перестали следить за грамотностью. Зачем? Ведь программа сама подчеркнет ошибки. Нам останется только кликнуть несколько раз мышкой. А сможете ли вы пройти наш тест на знание русского языка?