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Этот тест на знание русского языка не могут осилить 4 из 5 человек
13.01.2019 17:38 — Калейдоскоп | Flytothesky
Часто ли вы встречаете людей, которые даже в повседневных переписках не допускают ни одной ошибки и правильно расставляют все знаки препинания? Если да, то вам крайне повезло, ведь таких людей осталось очень мало. Неудивительно, ведь современные технологии изменили и эту часть нашей жизни. Увы, но мы перестали следить за грамотностью. Зачем? Ведь программа сама подчеркнет ошибки. Нам останется только кликнуть несколько раз мышкой. А сможете ли вы пройти наш тест на знание русского языка?
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Часто ли вы встречаете людей, которые даже в повседневных переписках не допускают ни одной ошибки и правильно расставляют все знаки препинания? Если да, то вам...
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