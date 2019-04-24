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Правда или ложь? Тест на знание странных фактов
25.04.2019 15:51 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Несмотря на то, что многим жизнь кажется серой и безрадостной, вокруг то и дело происходят удивительные вещи. Те, кто хоть немного интересуются историей или культурой, знают, сколько всего необычного можно узнать, если начать задавать правильные вопросы. Давайте выясним, насколько вы были любопытны с свое время и хватит ли ваших знаний для того, чтобы вспомнить эти странные факты о мире.
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Несмотря на то, что многим жизнь кажется серой и безрадостной, вокруг то и дело происходят удивительные вещи. Те, кто хоть немного интересуются историей или...
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