Правда или ложь? Тест на знание странных фактов

Источник материала: Flytothesky





Несмотря на то, что многим жизнь кажется серой и безрадостной, вокруг то и дело происходят удивительные вещи. Те, кто хоть немного интересуются историей или культурой, знают, сколько всего необычного можно узнать, если начать задавать правильные вопросы. Давайте выясним, насколько вы были любопытны с свое время и хватит ли ваших знаний для того, чтобы вспомнить эти странные факты о мире.

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