Серьезная авария с участием автобуса и нескольких автомобилей произошла вечером 30 декабря вблизи площади Победы в Минске. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели. Информацию подтвердили в ГАИ.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГАИ. Информация по пострадавшим уточняется.

Движение в по проспекту Независимости в направлении Октябрьской площади практически заблокировано. Образовался серьезный затор.

(Будет дополнено.)