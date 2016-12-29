﻿ В Минске из-за масштабной аварии парализовано движение транспорта по проспекту Независимости. 21.by
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В Минске из-за масштабной аварии парализовано движение транспорта по проспекту Независимости

30.12.2016 19:17 — Разное | Tut.by  
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Серьезная авария с участием автобуса и нескольких автомобилей произошла вечером 30 декабря вблизи площади Победы в Минске. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели. Информацию подтвердили в ГАИ.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГАИ. Информация по пострадавшим уточняется.

Движение в по проспекту Независимости в направлении Октябрьской площади практически заблокировано. Образовался серьезный затор.

(Будет дополнено.)

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 32
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Серьезная авария с участием автобуса и нескольких автомобилей произошла вечером 30 декабря вблизи площади Победы.

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