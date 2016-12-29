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В Минске из-за масштабной аварии парализовано движение транспорта по проспекту Независимости
Серьезная авария с участием автобуса и нескольких автомобилей произошла вечером 30 декабря вблизи площади Победы в Минске. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели. Информацию подтвердили в ГАИ.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГАИ. Информация по пострадавшим уточняется.
Движение в по проспекту Независимости в направлении Октябрьской площади практически заблокировано. Образовался серьезный затор.
(Будет дополнено.)
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Серьезная авария с участием автобуса и нескольких автомобилей произошла вечером 30 декабря вблизи площади Победы.
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