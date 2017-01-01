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Земля приблизится к Солнцу на минимальное расстояние 4 января

01.01.2017 20:14 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 янв — Sputnik. В среду, 4 января, в 17 часов 17 минут по московскому времени (совпадает с минским) Земля максимально близко приблизится к Солнцу, сообщается на сайте Московского планетария.

Земля приблизится к Солнцу на минимальное расстояние 4 января
© Tom Yulsman
NASA показало огромную черную дыру на Солнце

В этот день диск Солнца будет максимально крупным в 2017 году. Земля будет располагаться на расстоянии 147 миллионов километров от звезды. Максимальное расстояние, на котором может находиться Земля от Солнца, — 152 миллиона километров.

В ночь с 3 на 4 января также ожидается "звездопад": звезды будут падать по 200 штук в час.

Главным же астрономическим событием 2017 года следует считать полное солнечное затмение 21 августа. Полоса полной фазы пройдет по Северной Америке.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 21
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Наша планета окажется на расстоянии 147 миллионов километров от звезды.

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