МИНСК, 1 янв — Sputnik. В среду, 4 января, в 17 часов 17 минут по московскому времени (совпадает с минским) Земля максимально близко приблизится к Солнцу, сообщается на сайте Московского планетария .

В этот день диск Солнца будет максимально крупным в 2017 году. Земля будет располагаться на расстоянии 147 миллионов километров от звезды. Максимальное расстояние, на котором может находиться Земля от Солнца, — 152 миллиона километров.

В ночь с 3 на 4 января также ожидается "звездопад": звезды будут падать по 200 штук в час.

Главным же астрономическим событием 2017 года следует считать полное солнечное затмение 21 августа. Полоса полной фазы пройдет по Северной Америке.