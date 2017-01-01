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Земля приблизится к Солнцу на минимальное расстояние 4 января
01.01.2017 20:14 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 янв — Sputnik. В среду, 4 января, в 17 часов 17 минут по московскому времени (совпадает с минским) Земля максимально близко приблизится к Солнцу, сообщается на сайте
В этот день диск Солнца будет максимально крупным в 2017 году. Земля будет располагаться на расстоянии 147 миллионов километров от звезды. Максимальное расстояние, на котором может находиться Земля от Солнца, — 152 миллиона километров.
В ночь с 3 на 4 января также ожидается "звездопад": звезды будут падать по 200 штук в час.
Главным же астрономическим событием 2017 года следует считать полное солнечное затмение 21 августа. Полоса полной фазы пройдет по Северной Америке.
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Наша планета окажется на расстоянии 147 миллионов километров от звезды.
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