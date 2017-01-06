Команда Александра Лукашенко в 10-й раз выиграла Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз президента Беларуси.



Фото: president.gov.by

В финальном поединке на льду «Чижовка-Арены» белорусы 7 января выиграли у команды Финляндии — 7:3 (2:0, 3:1, 2:3).

Шайбы в белорусской команде забрасывали Андрей Михалев, Максим Слыш, Ярослав Чуприс, Константин Кольцов, Андрей Глебов, Андрей Асташевич (дважды).

Александр Лукашенко в финальном матче заработал 1 (0+1) бомбадирский балл, сделав голевой пас при шестом взятии финских ворот.

Всего на счету Александра Лукашенко на XIII Рождественском турнире 9 (5+4) результативных очков.

Бронзовым призером Рождественского турнира впервые стала команда Объединенных Арабских Эмиратов. В матче за 3-е место она взяла верх над сборной Словакии — 4:3.

За команду ОАЭ, кроме арабов, на турнире выступали белорусы Артем Каркоцкий и Виталий Савко, россиянин Артур Зайнутдинов, а также хоккеисты из Финляндии, Словении и Северной Америки.

Всего команда Александра Лукашенко становилась победителем Рождественского турнира уже 10 раз (2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017). Трижды успех праздновала команда России (2007, 2011, 2015).