Белорусские разработчики создали мобильное приложение «Multitracking Безопасность», которое помогает найти поддержку в опасной ситуации. Версия для Android доступна для скачивания в Google Play , сервис пока находится в стадии тестирования.





Приложение работает так: если вам нужна помощь, нужно нажать на кнопку SOS. После краткого нажатия сервис разошлет просьбы о помощи по списку близких контактов, записанных заранее. Если держать кнопку три секунды — отправит уведомления всем пользователям сервиса в радиусе километра.

«В узком смысле проект занимается безопасностью, — объясняет основатель проекта Сергей Косик. — Но само понятие "безопасность" — довольно широкий вопрос. То есть если бабушке понадобилась помощь, чтобы перейти дорогу или поднести сумку — это также вопрос безопасности. Мы не против, чтобы и такие сигналы транслировались в сеть. Multitracking уникален в смысле использования силы сообщества для минимизации рисков и оказания волонтерской помощи ближнему».





Приложение дает возможность объяснить, что именно произошло, — написать текстовое сообщение или записать голосовое послание. Также сервис может передавать координаты. Создатели проекта сейчас ведут переговоры с белорусскими экстренными службами о том, чтобы в приложении появилась возможность вызвать специализированную помощь.

«Есть много похожих приложений. Но что они делают? Ты нажимаешь на кнопку, они открывают клавиатуру, чтобы позвонить. А в нашем случае мы рассылаем сообщения еще и незнакомым людям в радиусе километра. Насколько нам известно, сейчас никто этого не делает, — рассказывает Сергей. — Твои друзья могут находиться в другом городе, а прохожие — рядом. Обратиться через приложение — практически то же, что и попросить лично. Если же ты не просишь лично, каждый думает «это меня не касается».

Среди особенностей «Multitracking Безопасность» разработчики называют также энергоэффективность: приложение не «пожирает» батарею, как это делают другие программы, постоянно использующие GPS. В будущем планируется выпуск специальной версии, ориентированной на безопасность детей от 7 до 15 лет.

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